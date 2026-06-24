2026年6月25日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
インスピレーションよりも自分を信じて。じっくり思考すること。
困ったときこそ家族が味方。信頼していることを素直に伝えると◎。
無駄を省いたシンプルな生活が幸運のカギに。おしゃれもしなくて大丈夫。
すぐに諦めるのは運気ダウンのもと。もう少し頑張ってみて。
偉そうな発言は周囲に敬遠されそう。不言実行が大事な日。
仲間内でギクシャク。違和感を覚えたらはっきり抗議して。
衣類購入のチャンス日。5年は着られるものを選びたい。
小旅行の吉日。アウトドアに出掛けて季節を満喫しよう。
科学分野にツキあり。新聞の科学記事は忘れず目を通すこと。
行動力は十分。ためらっていたことにトライするなら今日が◎。
エネルギーが満タン。ただし好戦的になりやすいので注意。
明るい態度がツキを呼ぶ日。意識して陽気に振る舞って。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
インスピレーションよりも自分を信じて。じっくり思考すること。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
困ったときこそ家族が味方。信頼していることを素直に伝えると◎。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
無駄を省いたシンプルな生活が幸運のカギに。おしゃれもしなくて大丈夫。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
すぐに諦めるのは運気ダウンのもと。もう少し頑張ってみて。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
偉そうな発言は周囲に敬遠されそう。不言実行が大事な日。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
仲間内でギクシャク。違和感を覚えたらはっきり抗議して。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
衣類購入のチャンス日。5年は着られるものを選びたい。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
小旅行の吉日。アウトドアに出掛けて季節を満喫しよう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
科学分野にツキあり。新聞の科学記事は忘れず目を通すこと。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
行動力は十分。ためらっていたことにトライするなら今日が◎。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
エネルギーが満タン。ただし好戦的になりやすいので注意。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
明るい態度がツキを呼ぶ日。意識して陽気に振る舞って。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)