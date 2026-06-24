「たまんねぇ」矢田亜希子、“このままジム行った”姿に反響「相変わらず良いスタイル!!細い」「美人！国宝！」
俳優の矢田亜希子さんは6月23日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ私服姿を公開しました。
【写真】矢田亜希子の圧巻スタイル
コメントでは「相変わらず良いスタイル!!細いね 靴の紐……お洒落だねぇ〜」「めっちゃ可愛すぎる」「ラフな格好似合ってますね」「こいう普段作りがファンにはたまんねぇ〜の〜色っぺえ〜なぁ」「もうヤダ！何を着てもサマになる 亜希子さん大好き」「美人！国宝！」「歩いてても様になる、さすがです」「今日もキレイだよ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】矢田亜希子の圧巻スタイル
「今日もキレイだよ」矢田さんは「シャツ気分 下はトレーニングウエア このままジム行った」とつづり、3枚の写真を投稿。白いシャツにキャップを合わせ、ドリンク片手に街中を歩く姿です。トレーニングウエアだという黒いボトムスはぴったりとしたデザインで、脚の細さや長さが際立っています。
ショーパン姿も披露！5月11日には「お買い物してから撮影にむかいました もうブーツの季節も終わりかな」とつづり、ショートパンツ姿を披露していた矢田さん。とても細く長い脚が露出しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)