藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争う第76期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）は24日、大阪府高槻市の関西将棋会館で2次予選準決勝が指され、先手・菅井竜也八段（34）が千田翔太八段（32）に117手で勝利した。菅井は4期連続の挑戦者決定リーグ入りへ王手。次戦の決勝で、中村太地八段（38）と藤本渚七段（20）の勝者と対戦する。

振り駒の結果、菅井が先手になり戦型は菅井のゴキゲン中飛車へ進んだ。昼食休憩明け、千田が休憩を含む1時間15分近い長考で44手目△5五銀と進出させた。

その後、千田も4筋へ飛車を旋回させ、54手目△4七歩成。▲同銀に△同飛成と飛車斬りで踏み込んだ。「昼食休憩辺りから覚悟していた」。読みの蓄積もあっただろうか。菅井は飛車金両取りの△6九銀の「割り打ち」に▲8八飛。△7八歩に▲6八金、△7九歩成には▲5八歩。この6八金、5八歩の配置が予想外に堅く、「あそこを境に苦しくなった」と千田に非勢を実感させた。

激しさでは菅井も負けてない。78手目△6六馬に当たりになった8八飛を逃げず▲1二歩、▲1三歩の端歩連打で香を釣り上げ、▲1三同角成と角香交換へ踏み込んだ。

「やんちゃ流」の表現がある菅井をして「やり過ぎのような気がした」。それでも端攻めから千田陣を突破し、105手目には9九馬の自陣への利きをそらす▲9八飛の押し売り。勝利が見えた瞬間にこの一着を挙げ「飛車がさばけたので。次戦？精一杯頑張ります」。第73期挑戦者が3期ぶりの挑戦へ踏み出した。