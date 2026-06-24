元メジャーリーガーで巨人、ロッテでもプレーした沢村拓一氏（38）が21日に放送されたTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）にゲスト出演。昨季限りで現役引退した後で始めたことを明かした。

巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が1月からパーソナリティーを務める同番組。番組初のゲストに招かれた沢村氏は先週に引き続いての出演で、番組開始から進行を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）を交えて3人で楽しくトークした。

そのなかで、放送当日が「父の日」であったことから、早速その話題に。佐藤氏から「沢村さんはどうですか？日頃、お父様に何か感謝の気持ちとかって伝えてらっしゃいますか？」と聞かれた時だった。

沢村氏は「そうですね…。めちゃくちゃ思ったこというと、父の日とか母の日とかじゃないと感謝伝えねーのかよって思ってます」とキッパリ。

「僕、6月1日に…父ちゃん誕生日なんですよ。栃木帰ってメシ食ったんっすよ。引退を機に月に1回、もしくは2回は何が理由でもいいから実家に行って顔を見せることを自分のルールにしてて。何もしなくていいんですよ。メシ食うだけでもいいし。お酒飲んでもいいし」と引退後の親孝行を明かした。

「時間はつくるもんなんで」という沢村氏。「愛は伝えられる時に（伝えたほうがいい）」と力説し、長野氏と佐藤氏をうならせていた。