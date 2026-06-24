元スウェーデン代表のズラタン・イブラヒモビッチさんが日本時間24日、自身のインスタグラムを更新。豪快なバイシクルシュートでテニスボールをゴール左上の隅に設けられた的に当て、どや顔を披露する動画を公開しました。

イブラヒモビッチさんは現役時代、セリエAのユベントスやミラン、ラリーガのバルセロナなどビッグクラブでプレー。母国スウェーデン代表としても長く活躍し攻撃陣を牽引してきました。長身で強靱な肉体から発揮されるパワーと、確かな足元の技術を持ち、類い稀な身体能力を駆使したスーパーゴールを幾度となく決めてきました。

現役引退から約3年。イブラヒモビッチさんは今回、芝のグラウンドでアクロバティックなバイシクルシュートを行う動画を公開。サッカーボールではなく、テニスボールをクロスに見立て高く投げてもらうと、タイミングを合わせ、空中で体を倒しながら、体をひねってボールをジャストミート。放たれたシュートは強烈でカメラで捉えられないほど速く、しかも左隅に設置された的に当たり、大きく揺れていることがうかがえます。

イブラヒモビッチ氏はこの時、目線カメラも装着。次に投稿した動画では、そのカメラで映したイブラヒモビッチ氏の目線動画を掲載しました。その動画の最後には、シュート後にグラウンドで寝転んだままのイブラヒモビッチ氏が、おもむろにカメラを外し自身の顔にレンズを向け、どや顔を披露しています。

動画の真否は定かではありませんが、イブラヒモビッチ氏は「Bullseye(的中)」とつづっています。