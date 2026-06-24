モデルでタレントの土屋アンナ（42）が23日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。「デートDV」について語った。

デートDV防止全国ネットワーク代表理事の阿部真紀さんによると「DVというのは一般的には夫婦間の暴力。結婚していない恋人同士の間での暴力を“デートDV”といいます」と解説した。

デートDVの種類には身体的暴力、精神的暴力、社会的暴力、性的暴力、経済的暴力に分類されるという。

くりぃむしちゅー上田晋也が「土屋さんさ、彼氏と付き合ってて、『ちょっと暴力やめてよ』とかそういう話し合いになったことはあります？」と聞くと、土屋は「何回もあります」と答えた。

土屋は「直で『別れたい』っていうと逆上する。逆上して『ガーン！』って鏡のところにやられて、鏡が落ちてきて、13針縫うとかあったんですけど」と語り、スタジオを驚かせるも「生命線が長くなったの」と語り笑わせた。

大久保佳代子も「良かった」と合いの手を入れると、上田は「よかったじゃないわ」とつっこんだが、土屋は「だけど絶対に楽には別れられない」と語った。

上田は「時間がかかった？」と聞くと、土屋は「かなり時間かかった。やっぱりその後怖いんですよ。『家に来られるんじゃないか？』とか、帰るときもキョロキョロしてる。そうするとこっちのメンタルが生きにくくなってくるんで」と語った。