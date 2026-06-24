徳川家康の正室・築山殿は、嫉妬深く、武田と内通した「毒婦」として語られてきた。江戸文化風俗研究家の小林明さんは「その悪女像は、妻と嫡男を死に追いやった“神君家康”を正当化するために作られたものだった可能性がある」という――。

※本稿は、小林明『毒婦の日本史』（鉄人社）の一部を抜粋・再編集したものです。

築山殿（関口義広の女、徳川家康の正室）の肖像（画像＝西来院所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■「毒婦」か「悲劇の妻」か

築山殿(つきやまどの)は徳川家康の最初の正室である。生まれは天文8〜11（1539〜1542）年と推定されるだけで、はっきりとはわからない。没年は『徳川幕府家譜』に「天正七年八月廿九日（天正7／1579年）」とあり、数え年41〜44歳で死去したとされる。

家康との間に1男1女をもうけた。息子が松平信康、娘が亀姫だ。信康は家康の正統な後継者であり、亀姫は家康の家臣・奥平家に嫁いだ。

だが、嫡男の信康をめぐって問題が起きた。信康は家康と同盟関係にあった織田信長の娘・五徳(ごとく)（徳姫とも）を妻に迎えていたが、2人は不仲で、かつ姑の築山殿と五徳の関係も良くなかった。五徳が男児を授からなかったため、築山殿が他の女性を側室に迎えようとしたのが原因だったという。

そこで五徳は実家の父・信長に、信康と築山殿の悪行をブチまける手紙を書いた。俗に『十二ヶ条の訴状』と呼ばれる弾劾状である。訴状の原本は現存していないが、だいぶ後になって成立した徳川の創業史『改正三河後風土記』（天保8／1837年編纂）によると、以下のような看過できない内容が書かれていた。

「私（五徳）が男子を産まないことに腹を立て、甲斐武田氏の旧臣の娘を信康の側室にしようとしている」

「築山殿は甲斐の医師・減敬(げんきょう)と密会し、信康と共に織田・徳川を裏切り、武田氏に味方すると誓っている」

「武田は織田・徳川を滅ぼした後、信康を新たな領主とし、築山殿は武田の家臣の妻になろうとしている」

■一通の手紙が、2人の命を奪った

武田の名将・信玄はすでにこの世になかったが、その息子・勝頼は織田・徳川連合の前に立ちふさがる強大な敵だった。そうした状況下で、徳川の正室と嫡男が武田と内通しているなど、あってはならないことだった。

この他にも「信康が鷹狩りの最中に罪もない僧侶を殺害した」やら、「私の侍女を目の前で刺殺した」やら、サイコパスともいえる暴君ぶりを、これでもかと糾弾している。

訴状に目を通した信長は、家康に信康と築山殿の殺害を命じた。これによって天正7（1579）年8月29日に築山殿が、9月15日に信康が自害させられた。

以上が築山殿と信康に関する通説で、NHK大河ドラマなどはこの逸話をベースに、築山殿を「毒婦」として描くことが多かった。例えば昭和58（1983）年、滝田栄主演の大河ドラマ『徳川家康』では、信長に従属する家康に不満を募らせ、夫婦仲が冷え切ったあげく、武田と密約を結ぶ築山殿が描かれた。

また、築山殿が「甲斐の医師・減敬と密会していた」と前述したが、これを男女関係すなわち不倫と断じている史料も一部にある。ただし『十二ヶ条の訴状』は原本が残っていないため、内容を鵜のみにはできない。

それでも築山殿が生来、激情型の女性だったという説は根強く、江戸中期の元文5年（1740）に成立した家康の業績をまとめた『武徳編年集成(ぶとくへんねんしゅうせい)』には、「その心、偏僻邪佞にして嫉妬の害はなはだし」とある。偏僻＝「へんぺき」は心が偏っていること、邪佞＝「じゃねい」は邪心の持ち主で、おまけに嫉妬深いという意味である。

■浮気した夫より、怒った妻が悪者に

徳川歴代将軍の生母・側室の略伝である『以貴小伝(いきしょうでん)』にも、築山殿が嫉妬のあまり家康の側室を折檻したという逸話も載っている。

あるとき家康が築山殿の侍女に手をつけ、妊娠させた。この当時、側室や妾は正室が認めた女性に限られていたが、家康は築山殿の承認なしに子を設けてしまったため、築山殿は女を裸にし、木に縛りつけ、鞭で打った。あげく女を追放し、生まれた男児も徳川の子として認知しなかったという。

画像＝国立公文書館所蔵 築山殿が家康の側室を折檻したことを記載する『以貴小伝』。「御嫡妻関口氏」（枠で囲んだ箇所）と記されているのが築山殿。築山殿は今川義元の親族・関口氏の出身だった。 - 画像＝国立公文書館所蔵

この女が於古茶(おこちゃ)（のちのお万の方）である。子は他家で育てられ、やがて福井藩初代藩主・結城秀康となる。

しかし於古茶が徳川の妻として認められなかったのは、正室の了承なしに子をもうけた家康の勇み足が原因であり、築山殿が責められる理由は乏しい。だが江戸時代に入ると、嫉妬した築山殿が非道極まりない行為に及んだという話に、すり替わってしまったのである。

『武徳編年集成』『以貴小伝』は共に18世紀頃の成立だ。ずっと後の時代に、たいした証拠もなく話を盛ってしまった可能性も考えられる。それにもかかわらず、両書は築山殿＝毒婦というイメージの定着にひと役買い、今でもこれだけを論拠に残酷な女と見る人は少なくない。

■「瀬名」が400年分のイメージを変えた

このように誇張された悪女イメージが和らいだのは、平成も終わりの頃からだろう。同29（2017年）の大河ドラマ『おんな城主 直虎』と、令和5（2023）年の『どうする家康』の両作は築山殿を「瀬名(せな)」という役名で登場させた。これは『武徳編年集成』に、築山殿を「或いは瀬名とも称す」と記されていることによる。

演じたのは前者では菜々緒、後者では有村架純。特に有村の親しみやすく、透明感のある瀬名は毒婦とは正反対だった。息子の信康と共に武田に和平を働きかけ、「戦のない世」を作り上げようとする糟糠の妻であり、だが、その動きが信長に誤解され、家康は織田を取るか、妻子を取るかの二者択一を迫られる。結果的に、徳川の存続のため瀬名と信康を捨てざるを得なくなるというストーリーだった。

こうして築山殿は悲劇の女性・瀬名という新しい人物像を手に入れ、今ではそのイメージも定着しつつある。

ただし、家康が関与して自害に追い込まれたのは事実で、そこにはやはり夫婦間に何らかの問題があったと見てよいだろう。そのあたりを探ると、長年にわたる別居が原因で、信頼関係が冷え切っていた様子がうかがえる。

■「築山殿」という呼び名に隠された、夫婦の亀裂

そもそも「築山殿」という呼称自体が、別居を示していると考えられる。徳川の前身・松平の家伝『松平記』には、こうある。

「家康の御前（正室）はつき山と申す所に御座候、是をつき山殿と申し奉る也」

ここにある「つき山」が、築山の語源だ。「つき山」は岡崎城の北東、現在の愛知県岡崎市久右ヱ門町の辺りと比定され、つまり築山殿は城とは別に独立した屋敷を持っていたらしいのだ。

一方の家康は、岡崎城から東へ約70キロメートルにある浜松に城を築き、元亀元年（1570）から本拠地としていた。

岡崎城の城主は、息子の信康だ。築山殿も浜松に同行せず、岡崎に残った。夫との完全別居だった。

前述の於古茶の妊娠・出産は天正2年（1574）だから、家康は浜松から岡崎に来て滞在していたときに、築山殿の目を盗んで別の女と性交渉を持ったことになる。戦国時代の男女関係にはあり得ることだったのかもしれないが、それによって夫婦関係に変化が生じても不思議ではないだろう。

また、この時期の築山殿を「信康御母さま」とだけ記し、つまり家康の「室」「御前」（いずれも妻を表わす言葉）と表記していない文献もあることから、本当は離縁していたのではないかと、一部では指摘されている。

■徳川は内紛の火種を抱えていた

家康と築山殿の結婚は、弘治3（1557）年頃とされる（正確な時期は不明）。家康がまだ松平元康の名で今川義元の人質となっていた時期に、義元の重臣の一族の娘だった築山殿と夫婦になった。築山殿は義元の姪だったという説もある。

梧斎年英筆「今川義元 桶狭間大合戰之圖」（画像＝淡河俊之コレクション／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

しかし、結婚の3年後に桶狭間の戦いが起き、義元は織田信長に討たれた。それを機に元康は今川からの独立を画策する。一方、築山殿は今川の人質として据え置かれ、2人の間にできた子・信康も今川の手中にあった。やがて妻子は家康のもとに戻るが、夫婦および父子には別々に暮らす空白期間があったことになる。

そうした経緯に加えて、また別居が始まった。しかも今回は浜松の家康、岡崎の信康・築山殿と、家中が二元体制に分裂する危険をはらんでおり、さらに信長の娘という扱いづらい存在の五徳が岡崎にいるという、複雑な様相を呈していたと考えられる。

ちなみに一般的には、信長が家康に築山殿と信康の処刑を命じたとする説が浸透しているが、そうとばかりも言い切れないとの見解もある。家康と信康に深刻な確執が発生し、それを家康が信長に相談したところ、信長は「家康の思い通りにせよ」と答えたのみで、強制していなかったと伝える史料もある（『当代記』）。

要するに徳川自体が内紛の火種を抱えていたとも考えられ、そうした状況下にあった以上、築山殿が武田へ内通していたとする『十二ヶ条の訴状』の一部も、（不倫などはともかくとして）あながち否定できなくなるのだ。そして、そうであったなら、信康に加担したであろう築山殿も「毒婦」の謗(そし)りを免れないことになる。

■「悪女」でなければ人民は納得しない

小林明『毒婦の日本史』（鉄人社）

もっとも仮に謀反の計画があったにせよ、築山殿と信康だけで、できるものではない。特に女性である築山殿が主導したとは到底考えづらく、彼女は周囲に巻き込まれただけだったかもしれない。

実際、天正3（1575）4月、大岡弥四郎という人物が、武田と内通したのを理由に岡崎城で処刑され、連座して切腹に処された者もいた。つまり、謀反は岡崎城の中枢にいた者たちによる共同謀議だった可能性がある。

そこに築山殿がどの程度関与したかは、藪の中だ。

ちなみに『岡崎東泉記』は、次のような些細だが、いかにもありそうな家庭内トラブルを記している。

「信康が食後、楊枝を使っていた。五徳に『母上にも楊枝を取ってあげなさい』と命じたが無視したため、信康は『躾が悪い』と五徳を叱った。五徳はむくれて父に書状を書き、信長は家康の家老に事の次第を問いただした」

事実だとしたら、家康がそばにいれば避けられた事態かもしれない。しかし、家康は浜松にいて、妻・息子・嫁の関係が微妙だと知らなかった。あるいは知っていて、知らないふりをしたか――家康の心情も薮の中である。

いずれにせよ、築山殿と信康粛清の一件が、徳川にとって後世に至るまで触れてもらいたくない事柄だったのは確かだろう。江戸時代の家康は「神君」である。“神”が妻と息子を殺したなど、正当な理由がなければ人民は納得しないゆえ、築山殿は「悪女」でなければならなかったのである。

画像＝PIXTA 愛知県岡崎市の八柱神社にある築山殿首塚。首は信長が実検したのち、家康の腹心・石川数正が持ち帰って葬られたという。 - 画像＝PIXTA

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小林 明（こばやし・あきら）

江戸文化風俗研究家 編集プロダクション「ディラナダチ」代表

編集プロダクションdylan-adachi（ディラナダチ）代表。江戸文化風俗研究家としてニッポンドットコム、和樂web、Merkmal、ダイヤモンド・オンライン、弁護士JPニュースなどに記事を執筆中。また『歴史人』（ABCアーク）、『歴史道』（朝日新聞出版）など歴史雑誌の編集も担当している。著書『山手線「駅名」の謎』（鉄人社）など。

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（江戸文化風俗研究家 編集プロダクション「ディラナダチ」代表 小林 明）