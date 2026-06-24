aespa・ウィンター、自身を「ママ」と称するほど溺愛の愛犬は「保護施設で救助された子」

aespaのウィンターが、愛犬の迎え入れ経緯について説明した。

ウィンターは6月23日、ファン向けコミュニケーションプラットフォームでライブ配信を実施。

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そのなかでファンから愛犬との出会いについて質問されると、「保護施設から来た子です」と明かした。

続けて、「もともとは競売にかけられる場所にいた子だったそうです。でも誰にも引き取られず、このままだと繁殖場に送られる状況だったと聞きました」と説明し、「保護施設で救助された子を、私が家族として迎えることになりました」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ウィンター

ウィンターは先立って18日、自身のSNSに「ママに似てる？」というコメントとともに子犬の写真を複数枚投稿し、新たな家族を迎えたことを報告。その後、一部でその経緯に注目が集まっていた。

◇ウィンター プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。