平愛梨、サッカー日本代表・長友佑都選手との結婚式から「丸9年」9年前の挙式ショットに反響「2人とも全然変わらない」「着物もドレスも素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの平愛梨が6月24日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表の長友佑都選手との結婚式から9年を迎えたことを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】結婚式から丸9年 サッカー日本代表＆美人妻「2人とも全然変わらない」9年前の挙式ショット
平は「結婚式記念日 丸9年」と報告。「2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“おはよう”“おやすみ”は欠かさない」と明かし、「楽しい！嬉しい！哀しい！寂しい！喜びも！！全部いっしょに感じられて心強い 宝物が同じなのも幸せ」と4人の子どもの絵文字を並べた。
「佑都さん（PAPA）ありがとう」と感謝をつづり、「結婚式に来てくださった方を毎年この日に思い出します」と結婚式の写真を公開。当日の和装姿や、ひまわりがあしらわれた華やかなドレス姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「結婚式記念日おめでとうございます」「いつまでもお似合いの素敵な夫婦」「ドレス姿が美しすぎる」「幸せのお裾分けをありがとう」「理想のファミリーです」「2人とも全然変わらない」「着物もドレスも素敵」といったコメントが寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】結婚式から丸9年 サッカー日本代表＆美人妻「2人とも全然変わらない」9年前の挙式ショット
◆平愛梨、長友佑都への感謝を明かす
平は「結婚式記念日 丸9年」と報告。「2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“おはよう”“おやすみ”は欠かさない」と明かし、「楽しい！嬉しい！哀しい！寂しい！喜びも！！全部いっしょに感じられて心強い 宝物が同じなのも幸せ」と4人の子どもの絵文字を並べた。
◆平愛梨と長友佑都の夫婦ショットに反響
この投稿に、ファンからは「結婚式記念日おめでとうございます」「いつまでもお似合いの素敵な夫婦」「ドレス姿が美しすぎる」「幸せのお裾分けをありがとう」「理想のファミリーです」「2人とも全然変わらない」「着物もドレスも素敵」といったコメントが寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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