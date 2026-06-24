【MEDICOM TOY 30th ANNIVERSARY EXHIBITION】 開催期間：7月25日～30日 開場時間：11時～20時 会場：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ本館地下3階「スペース オー」 入場料：無料

メディコム・トイは、展示会「MEDICOM TOY 30th ANNIVERSARY EXHIBITION」を7月25日より開催する。会場は表参道ヒルズ 本館地下3階「スペース オー」。

本イベントは、同社が毎年夏に開催している新製品の展示会。今回は同社の設立30周年を記念し、“100年後の世界”のコンセプトに6日間開催する。会場では、初公開のアイテムを含むBE@RBRICK、MAFEX(R)、UDF、ソフビなどのフィギュアに加え、MLEやFABRICK(R)によるアパレル・雑貨の新作を展示する予定。

会場では物販も実施する。30周年記念書籍『MEDICOM TOY 30th ANNIVERSARY MANUAL VOLUME V』の会場先行発売や、書籍企画と連動した開催記念商品の発売を予定している。

開催記念商品

(C) Nanzuka Underground (C) HAJIME SORAYAMA (C) SHINICHIRO INUI (C) Kosuke Kawamura (C) CHIAKI (C) SUEKREO CO., LTD. (C) 2026 FUJI TELEVISION NETWORK, INC. / FILM INC. All rights reserved. (C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L) (C) 2026 SANRIO CO., LTD. (C) HIROSHI FUJIWARA (C) YOSHIMOTO KOGYO (C) YOSUKE KUBOZUKA (C) YUSUKE HANAI (C) YUTO HASEBE (C) Zoë's Art Laboratory MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM & (C) 2005-2026 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved. MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM & (C) 2005-2026 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.