【1/32 ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）タイプ3シャーシ仕様】 8月29日ごろ 発売予定 価格：1,430円

タミヤは、ミニ四駆「1/32 ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）タイプ3シャーシ仕様」を8月29日ごろに発売する。価格は1,430円。

本商品は「ダッシュ！四駆郎」の主人公・四駆郎のダッシュマシン「ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）」を再現したもの。1990年に発売されたタイプ3シャーシ仕様となっており、大型ウイングや力強く張り出したサイドポンツーンなどの迫力のスタイルが魅力。

ウインドウ部分を切り取ってメッシュにはりかえるなどの軽量化がしやすいように､パーツの一部が薄くなっているのも特徴となっている。

タイヤはベーシックスリックタイヤで、ギヤ比は6.4:1と5:1の2種類が付属する。

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