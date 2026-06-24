トルクフルなツインターボで粘り強く扱いやすい

7代目へモデルチェンジした、三菱L200（日本名トライトン）。エンジンは2.4L 4気筒ツインターボディーゼルで、新しいユニットだそうだが、ノイズはひと昔前のもの。回転時の質感も、最新の排気ガス規制に対応したエンジンだとは、感じにくい。

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それでも、プログレッシブ・ツインターボの採用でトルクフル。小径のコンプレッサーは、低域で素早くブーストを立ち上げ、大径のコンプレッサーは高域での増強に役立つ。その結果、0-100km/h加速は12.6秒と鋭くはないが、粘り強く扱いやすい。



三菱トライトン（L200）2.4バーバリアン（英国仕様）

最大トルクの47.8kg-mは、1500rpmという低い回転数で得られ、203psの最高出力に達する3500rpmを過ぎても意欲的に加速。4000rpm付近まで、勢いは衰えない。常に余裕があり、滑らかな6速ATとの相性にも優れる。少々、エンジン音はうるさいが。

多くのドライバーの想像を超える悪路性能

今回の試乗は、オンロードより先に、トレーラーの牽引とオフロードコースで始まった。7代目の、汎用性を強調したかったのだろう。

2.2tの荷物を載せたトレーラーを、L200は安定して牽引。滑らかに発進し、不安感なく停止し、カーブでの運転も容易といえた。四輪駆動に加えて、必要時にリアタイヤの片側へブレーキを掛けるアクティブ・ヨーコントロールが、落ち着きを高めるという。



三菱トライトン（L200）2.4バーバリアン（英国仕様）

悪路性能は、多くのドライバーの想像を超えるはず。オンロード用タイヤにも関わらず、雨で濡れた石灰質の路面での走破性はお見事。確かなトラクションとヒルディセント・コントロールが相乗し、急勾配は一定の速度で何事もなくクリアしていた。

最低地上高は高く、シャシーが路面へ触れた場面はナシ。サスペンションのストロークが長く、ホイールスピンしたのは1度だけ。深い凹凸で、リアタイヤの片方が300mmほど宙に浮いた状態で。

効果てきめんなハイウェイ・モード

オンロードでの走りも、概ね快適。ステアリングホイールのサイズは丁度良く、カーブでのボディロールは小さめ。操舵時の反応は若干曖昧ながら、濡れた路面でもアンダーステアは抑えられている。

四輪駆動システムには、ハイウェイ・モードが備わる。ステアリングとアクセルレスポンスがシャープになり、高速道路での効果はてきめんといえた。



三菱トライトン（L200）2.4バーバリアン（英国仕様）

僅かに期待外れだったのが、乗り心地。リーフスプリングにリジットアクスルという、従来的なリアサスペンションが支えるピックアップトラックらしく、跳ねるような細かな揺れが多め。もう少し、乗り心地はスムーズでいい。

優れた内容にあった6代目から確実な進化

燃費は、短時間ながら市街地を走らせた限り、12.7km/Lが表示されていた。車重が2.2tあるピックアップトラックとしては、悪くない効率といえる。

最大牽引重量は、3500kgまで。荷台の最大積載量は、バーバリアンで1025kgだが、タイタンなら1092kgへ増える。いずれも、ユーロパレット規格へ対応する。



三菱トライトン（L200）2.4バーバリアン（英国仕様）

先代同様、多くの人の心強い相棒になるであろう、L200。動力性能に特筆する部分はなくても、豊かな低域トルクで高速道路を余裕にこなし、悪路の走破性は驚くほど。優れた内容にあった6代目から、確実な進化を果たしたといっていい。

汎用性に長け、充分快適に移動でき、これまで通り堅牢性も高いはず。馴染みある旧友の英国復帰を、歓迎したい。おかえり、三菱。

◯：太いトルクで滑らかな走り 質感が良く物理スイッチがあるインテリア 頼もしい悪路性能

△：動力性能に目立った強みはない エンジン音がうるさめ タッチモニター・システムが少々前時代的 跳ね気味な乗り心地

三菱トライトン（L200）2.4バーバリアン（英国仕様）のスペック

英国価格：3万9995ポンド（約840万円）

全長：5320mm

全幅：1930mm

全高：1815mm

最高速度：178km/h

0-100km/h加速：12.6秒

燃費：11.8km/L

CO2排出量：222g/km

車両重量：2175kg

パワートレイン：直列4気筒2442cc ツインターボチャージャー

使用燃料：軽油

最高出力：203ps/3500rpm

最大トルク：47.8kg-m/1500rpm

ギアボックス：6速オートマティック／四輪駆動



三菱トライトン（L200）2.4バーバリアン（英国仕様）