ホ・ナムジュンの日本公式Xがオープン

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　韓国の俳優HEO NAM JUN（ホ・ナムジュン）の日本公式Xが24日、オープンした。

【写真】ホ・ナムジュン、イム・ジヨンを撮影　手を取り合うショットも（投稿後半）

　ホ・ナムジュンは、Netflixで世界57ヶ国のTOP10にランクインしたドラマ『素晴らしき新世界』でチャ・セゲ役を演じ、話題を集めている。

　『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』や『その電話が鳴るとき』、『100番の思い出』など、さまざまな作品に出演。確かな存在感でキャラクターに深みを与え、国内外の視聴者から関心を集めてきた。

　今後も俳優としてさらなる活躍が期待されているホ・ナムジュンの日本公式Xでは、日本のファンに最新情報やさまざまなコンテンツを届ける。