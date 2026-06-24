韓国俳優ホ・ナムジュン、日本公式Xオープン Netflixシリーズ『素晴らしき新世界』“チャ・セゲ”役で話題
韓国の俳優HEO NAM JUN（ホ・ナムジュン）の日本公式Xが24日、オープンした。
【写真】ホ・ナムジュン、イム・ジヨンを撮影 手を取り合うショットも（投稿後半）
ホ・ナムジュンは、Netflixで世界57ヶ国のTOP10にランクインしたドラマ『素晴らしき新世界』でチャ・セゲ役を演じ、話題を集めている。
『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』や『その電話が鳴るとき』、『100番の思い出』など、さまざまな作品に出演。確かな存在感でキャラクターに深みを与え、国内外の視聴者から関心を集めてきた。
今後も俳優としてさらなる活躍が期待されているホ・ナムジュンの日本公式Xでは、日本のファンに最新情報やさまざまなコンテンツを届ける。
【写真】ホ・ナムジュン、イム・ジヨンを撮影 手を取り合うショットも（投稿後半）
ホ・ナムジュンは、Netflixで世界57ヶ国のTOP10にランクインしたドラマ『素晴らしき新世界』でチャ・セゲ役を演じ、話題を集めている。
『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』や『その電話が鳴るとき』、『100番の思い出』など、さまざまな作品に出演。確かな存在感でキャラクターに深みを与え、国内外の視聴者から関心を集めてきた。
今後も俳優としてさらなる活躍が期待されているホ・ナムジュンの日本公式Xでは、日本のファンに最新情報やさまざまなコンテンツを届ける。