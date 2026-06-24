ME:I、4thシングル「花咲く道」Music Spoiler公開 多彩な魅力を詰め込んだ全4曲収録
ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が、8月5日に4thシングル「花咲く道」をリリースする。それに先立って、Music Spoilerが公開された。
【別ジャケット】見たことない！クールなME:I
4thシングル「花咲く道」は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品。デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME:Iと、楽曲を聴くすべての人がともに“花咲く未来へ進んでいく”という願いが込められている。
本作には、メンバーの多彩な魅力を詰め込んだ全4曲が収録される。タイトル曲「花咲く道」は、ギターを中心としたアンセミックなグルーヴが際立つバンドサウンドに仕上がっている。感情的で胸が高鳴るようなボーカルラインと、口ずさみたくなるようなメロディーが魅力的な楽曲となっている。
「FLUTE」は、激しいビートに加えて遊び心のあるシンセと、中毒性のある「フルート」のリフが印象的なポップジャンルの楽曲。エネルギッシュで明るいバイブスがキッチュな魅力を持ち、遊び心がありながらもパワフルなME:Iの多彩な魅力を示している。
「Best Match」は、NTTドコモTV CMタイアップソングとして書き下ろされており、ME:IとYOU:ME（ファンネーム）が「何も言わなくても伝わるようなBest Matchな関係性」であり続けたいという想いが込められた、エネルギッシュなポップソングとなっている。
「Update ME」は、ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされた楽曲。「変わるのは今。自分史上最高を更新し続ける」という“Update”をキーワードにしている。前向きなエネルギーとともに、自分自身をアップデートし続ける大切さを感じられる楽曲に仕上がっている。
また、公式SNSでは今後のスケジュールを網羅したコンテンツカレンダーも公開された。7月6日には、タイトル曲「花咲く道」のデジタル配信およびMVの公開がスタート。その後、8月3日に4thシングル「花咲く道」の全曲デジタル配信が開始され、8月5日にリリースを迎える。
【別ジャケット】見たことない！クールなME:I
4thシングル「花咲く道」は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品。デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME:Iと、楽曲を聴くすべての人がともに“花咲く未来へ進んでいく”という願いが込められている。
「FLUTE」は、激しいビートに加えて遊び心のあるシンセと、中毒性のある「フルート」のリフが印象的なポップジャンルの楽曲。エネルギッシュで明るいバイブスがキッチュな魅力を持ち、遊び心がありながらもパワフルなME:Iの多彩な魅力を示している。
「Best Match」は、NTTドコモTV CMタイアップソングとして書き下ろされており、ME:IとYOU:ME（ファンネーム）が「何も言わなくても伝わるようなBest Matchな関係性」であり続けたいという想いが込められた、エネルギッシュなポップソングとなっている。
「Update ME」は、ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされた楽曲。「変わるのは今。自分史上最高を更新し続ける」という“Update”をキーワードにしている。前向きなエネルギーとともに、自分自身をアップデートし続ける大切さを感じられる楽曲に仕上がっている。
また、公式SNSでは今後のスケジュールを網羅したコンテンツカレンダーも公開された。7月6日には、タイトル曲「花咲く道」のデジタル配信およびMVの公開がスタート。その後、8月3日に4thシングル「花咲く道」の全曲デジタル配信が開始され、8月5日にリリースを迎える。