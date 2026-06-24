契約解除の花田藍衣、AKB48との“対決姿勢”鮮明に「何年かかってでも」 髪型めぐる主張に食い違い
アイドルグループ・AKB48の契約を解除された花田藍衣（20）が24日、自身のSNSを更新。23日に続き、改めて騒動を謝罪した上で、対決姿勢を鮮明にした。
【動画】“丸刈り姿”で涙の告白を行った花田藍衣
花田をめぐっては23日、グループの公式サイトで、契約解除が発表された。グループによると、体調不良を理由とする遅刻を繰り返されたことを受け、適切な治療を優先するために活動休止の措置をとったところ、「特定のファンとの繋がりが発覚」したという。その後、「本人からのAKB48の復帰への要望を尊重し、具体的な復帰に向け話し合いを幾度となく求めて参りましたが、本人には話し合いを拒絶されました。本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、『そのようなことを指示することは絶対にありません。』とのことでした」などと伝えていた。
サイトでの発表が行われた後、花田は短髪姿で動画に登場。「特定のファンの方と私的に会った際に、路上で手をつないでしまいました。アイドルとして自覚に欠ける軽率な行動だったと思います。本当に申し訳ありません」と謝罪した上で、「過去に峯岸みなみさんが坊主にしたお話をされ、もしAKBを続けたいなら、坊主にして誠意を見せろというようなことを言われました」「坊主にしないとやめさせられると感じる出来事があり、ずっと大切にしてきた髪の毛を、本当につらかったのですが、どうしても活動を続けたかった私は坊主にする決断をしました」などと約9分にわたる動画で、涙ながらに自身の思いを語った。
この動画から一夜、花田は騒動を改めて謝罪した一方で「そのことに対する誠意として坊主にさせられて、坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。何年かかってでも戦っていきます」と対決姿勢を鮮明にした。そして「最後に、こんな私に寄り添った言葉をかけてくださっている方、本当にありがとうございます。ここでしかお礼を言えずごめんなさい」と記した。
【動画】“丸刈り姿”で涙の告白を行った花田藍衣
花田をめぐっては23日、グループの公式サイトで、契約解除が発表された。グループによると、体調不良を理由とする遅刻を繰り返されたことを受け、適切な治療を優先するために活動休止の措置をとったところ、「特定のファンとの繋がりが発覚」したという。その後、「本人からのAKB48の復帰への要望を尊重し、具体的な復帰に向け話し合いを幾度となく求めて参りましたが、本人には話し合いを拒絶されました。本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、『そのようなことを指示することは絶対にありません。』とのことでした」などと伝えていた。
この動画から一夜、花田は騒動を改めて謝罪した一方で「そのことに対する誠意として坊主にさせられて、坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。何年かかってでも戦っていきます」と対決姿勢を鮮明にした。そして「最後に、こんな私に寄り添った言葉をかけてくださっている方、本当にありがとうございます。ここでしかお礼を言えずごめんなさい」と記した。