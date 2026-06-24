中国で民族の団結を妨げる行為を処罰の対象とした法律が来月施行されるのを前に、中国政府は「中華民族共同体の意識を高めるために重要だ」と強調しました。

来月1日から中国で施行される「民族団結進歩促進法」では、中国当局が「民族団結を妨げる」と判断した行為を行った場合、刑事責任を問えるとしています。

中国政府は24日の会見で、「人民の利益を守り、中華民族共同体の意識を高めるための重要な法律だ」と指摘しました。

中国で多数を占める漢民族に少数民族を同化していくのか問われると、「民族団結を推進することで、自国民に幸福をもたらしている。少数民族が暮らす地区の経済発展はかつてない進歩を遂げ、生活水準も高まった」と述べ、成果を強調しました。

また、標準中国語での教育を求めることについては、「中華民族共同体の意識を高める重要な措置だが、少数民族の言語を学習し、使用することは尊重する」と述べています。中国は漢民族が人口のおよそ9割を占める一方、チベット族やモンゴル族など合わせて55の少数民族が暮らしていて、少数民族への締めつけが強まる可能性が懸念されています。