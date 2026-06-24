小惑星探査機「はやぶさ2」が来月（7月）5日、地球からおよそ1億キロ離れた小惑星「トリフネ」から、およそ800メートルの地点を通過します。

JAXA=宇宙航空研究開発機構はきょう（24日）、記者会見し、小惑星探査機「はやぶさ2」が地球からおよそ1億キロ離れた小惑星「トリフネ」に接近すると説明しました。

「トリフネ」は大きさが長辺およそ800メートル、短辺およそ400メートルと見られていて、「はやぶさ2」は「トリフネ」から800メートルほどの距離を来月5日に通過する予定です。

担当者は「沖縄から北海道にある1円玉をレールガン（長距離砲）で射貫くくらいの難しさ」と話しています。

成功すれば「トリフネ」を観測できるだけでなく、今後、地球に衝突する可能性のある惑星などを感知した際に、探査機などを衝突させて軌道を変える「プラネタリーディフェンス（地球防衛）」につながるとしています。

JAXAによりますと、プラネタリーディフェンスは世界的にも新しい取り組みで、NASA＝アメリカ航空宇宙局が2022年に実験した以外に例のない先駆的な取り組みだということです。