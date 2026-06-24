FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表MF/FW堂安律選手が、守備の意識について「当然のことをやっているだけ」と語りました。

日本時間24日、アメリカ・ナッシュビルで練習を行った日本代表。堂安選手は26日のスウェーデン戦へ向け「戦術も変わっていたりあまり読めない相手。でも自分たちがやることは変わりないので、自分たちのサッカーをするだけかなと思う」と語りました。

4年前のカタール大会ではドイツ&スペイン戦でゴールを挙げ、強豪国撃破に攻撃面で大きく貢献。しかし背番号10を背負って臨んでいる今大会のここまで2試合は得点しておらず、右ウイングバックのポジションで献身的に守備をこなす姿勢を見せています。

「僕としては当然のことをやっているだけなので、あまりそこは深く考えていない。チームが勝つためにやれることなら何でもやる覚悟でこの大会に来ている」と話した堂安選手。

「僕だけじゃなく全選手がその共通認識を持っていると思いますし、特に僕として驚きはない」と、チーム全体に高い守備意識があると語りました。

続けて「このチームは本当に特別だと思っている。これだけ団結力を持って大会や1試合にエネルギーを注げるチームは世界中を見てもないですし、過去の日本代表を見ても僕はないかなと思っている」と今大会のチームへの強い誇りを口にし、「自信を持って、団結してやっていきたい」とこの先の戦いへ決意を示しました。