46ºÐ¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¢¸½ÌòÉüµ¢¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢3Éô¥é¥Ù¥ó¥Ê¤Ç
¡¡¡Ú¥Þ¥¤¥¢¥ß¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç46ºÐ¤Î¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢3Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥é¥Ù¥ó¥Ê¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¥é¥Ù¥ó¥Ê¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇË´é¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤Ï2002Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤äAC¥ß¥é¥ó¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ç³èÌö¡£18Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£