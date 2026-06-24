横手市の浅舞公園でハナショウブが見頃を迎えています。



梅雨の晴れ間のなか、色鮮やかな花々が訪れた人たちを楽しませていました。



訪れた人たち

「あら～ほら、紫もいい。あら満開だな～」



梅雨の時季に咲くアヤメ科のハナショウブ。



横手市平鹿町の浅舞公園には白や紫、それに黄色など約80種類、3万株のハナショウブが植えられていて、いま見ごろを迎えています。





梅雨の晴れ間が広がった横手市。ハナショウブを一目見ようと午前中から多くの人でにぎわいました。園児「すてきー。先生、このお花きれい」先生「ねえねえみんな、何色の花ある？紫～紫～黄色～白～」潟上市から「あ～最高ですね」羽後町から「すごくきれいです」「気持ち晴れて来るんすな」羽後町から「満開でいいときに来ました」「暑くてむかむかもやもやしているときに、こういうの見るとすっとしますね」浅舞公園では毎年恒例の「あやめまつり」が始まっていて、週末を中心に様々な催しが開かれています。梅雨を鮮やかに彩るハナショウブは、今月いっぱい楽しめそうだということです。※6月24日午後6時15分のABS news every.でお伝えします