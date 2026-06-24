【娘やめてもいいですか？】親子であっても「人と人」距離を置き、心を守る＜第20話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第20話 いつかまた！
【編集部コメント】
アイさんに笑顔が戻ってよかったですね！ そう、距離感がつかめない人とは、物理的に距離を取るしか回避する方法はないのかもしれません。今回はお父さんという、間に入ってくれる人がいたから解決に向かいそうですが、そんな人がいなかった場合は断絶……なんてことも起こり得てしまうのが難しいところです。親子であっても相手に対する気遣いを忘れずに、しっかりと信頼関係を築いていくことを大切にしていきたいですね。いつかアイさんが笑顔でお母さんと親子に戻れる日が来ることを祈っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第20話 いつかまた！
【編集部コメント】
アイさんに笑顔が戻ってよかったですね！ そう、距離感がつかめない人とは、物理的に距離を取るしか回避する方法はないのかもしれません。今回はお父さんという、間に入ってくれる人がいたから解決に向かいそうですが、そんな人がいなかった場合は断絶……なんてことも起こり得てしまうのが難しいところです。親子であっても相手に対する気遣いを忘れずに、しっかりと信頼関係を築いていくことを大切にしていきたいですね。いつかアイさんが笑顔でお母さんと親子に戻れる日が来ることを祈っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙