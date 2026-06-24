「ソックス短すぎだろ」「ルール的にOK？」日本代表・中村敬斗の足元に注目集まる…本人が明かした意外な理由とプロの工夫

サッカー日本代表・中村敬斗の“短いソックス”が注目を集めている。すね当ては入っているのか、ルール上は問題ないのか。本人が明かした理由と、海外選手の前例をもとに、その足元に込められた工夫を探る。

【画像】サッカー日本代表の集合写真で見ると一目瞭然のソックスの短さ

短いソックスの裏に隠された長年の悩み

サッカー日本代表の中村敬斗選手の足元が、ファンの間で注目を集めている。理由は、ピッチ上でひときわ目を引く“短いソックス”だ。一般的なサッカー選手は、ソックスを膝下近くまで引き上げ、その中にすね当てを入れてプレーする。

一方で中村は、ふくらはぎの途中あたりまで下げたような独特の履き方をしており、SNSでは「レガース（すね当て）は入っているのか」「ソックス短すぎだろ」「ルール的にOKなの？」といった疑問の声が上がることもある。

サッカー競技規則では、すね当ては選手の基本的な用具の一つとされ、ソックスで覆われていなければならない。つまり、ソックスが短く見えても、すね当てを入れずに試合へ出ることは原則として認められない。

中村の場合も、外からは見えにくいだけで、小型のすね当てを使用し、ソックスの内側に収まる形で装着している。

近年のサッカー界では、すね当ての小型化や、ソックスの履き方を調整する選手が増えている。プレミアリーグでプレーするジャック・グリーリッシュもその一人だ。グリーリッシュは低いソックスと小さなすね当てで知られ、若い頃にトレーニング用のソックスが縮んだことをきっかけに、ふくらはぎの下で履くスタイルを続けるようになったと説明している。

ほかにも、日本代表がグループステージ初戦で対戦したオランダ代表のメンフィス・デパイも、過去の代表戦でソックスを低めに履く姿が話題になったことがある。見た目の個性だけでなく、足元の感覚、動きやすさ、締め付けへの違和感を減らすために、選手ごとに用具を細かく調整する時代になっている。

では、中村敬斗はなぜソックスを短くしているのか。本人は自身のInstagramで、子どもたちに向けてこう説明している。

「僕がソックスを短くしているのは、足がつりやすい体質で、長い間そのことに悩み続けてきたからです。不安や怖さもありましたが、しっかりと覚悟を持ち、プロになってからソックスを短くするようになりました」

成長期の子どもたちには本人が注意喚起も

この言葉から分かるのは、中村の短いソックスが単なるファッションではないということだ。ふくらはぎ周辺の締め付けを減らし、自分の体質と向き合いながら、少しでも良いコンディションでプレーするための工夫なのである。

特に中村のようなアタッカーは、スプリント、切り返し、急停止、再加速を何度も繰り返す。足がつりやすい体質であれば、ソックスの圧迫感や違和感を減らすことは、プレーの質を保つために重要な調整になり得る。

ただし、中村はこのスタイルを子どもたちに無条件でまねしてほしいとは言っていない。むしろ、本人は安全面を強く呼びかけている。

「みんなも自主練習のときは、ソックスを少し下げて、お気に入りの選手になりきりながら、たくさん練習してほしいと思います。けれど、試合やチーム練習のときは危険なので、ソックスを下げるのはやめて欲しいです。 僕もプロになるまでは、ソックスをしっかり長く履いてプレーしていました」（本人Instagramより、以下同）

プロ選手は、自分の体の特徴、用具のサイズ、試合中のリスクを理解したうえでプレーしている。さらに、クラブや代表チームのスタッフ、審判の確認もある。だが、成長期の子どもたちが見よう見まねでソックスを下げたり、すね当てをずらしたりすれば、接触プレーでけがをする危険が高まる。中村が「プロになるまでは、ソックスをしっかり長く履いてプレーしていました」と明かしている点は、とても大切だ。

中村敬斗の短いソックスは、個性であり、体質に合わせたプロとしての選択でもある。しかし、それは誰にでも同じように勧められるものではない。大切なのは、ルールを守り、安全を確保したうえで、自分に合ったプレー環境を整えること。

中村自身も「大きなケガをしてしまうと、夢を追い続けることも、夢を叶えることも難しくなってしまいます」と語っている。

華やかなプレーの裏には、選手それぞれの悩みや工夫がある。中村敬斗の短いソックスも、その一つだ。見た目の珍しさだけでなく、体と向き合いながら最高のプレーを目指すプロの姿勢として見ると、足元の印象も少し違って見えてくる。

取材・文／集英社オンライン編集部