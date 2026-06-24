5番アイアンを使っている人はもはやいない？ UT売り上げは「4U&5Uを買う人がどんどん増えています」 #週間ギアランキング
売り上げランキングのユーティリティ部門では2025年2月に発売したピン『G440』が約1年4ヶ月にわたりトップを独占。ピンの一強という状況が続いている。ピンの人気について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
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「ユーティリティとフェアウェイウッドは圧倒的にピンですね。特にユーティリティは2位メーカーに大差をつけていて、2倍以上は売れていると思います。『G440』だけではなく、前作の『G430』のときからこの人気は変わっていません」ちなみにユーティリティは何番がよく売れているのか？「1番人気があるのが4U（22度）です。これはピンに限らず、他のメーカーでも同様です。次がロフト25度前後の5Uですね。ピンは5Uの評価が高いのも人気の要因です。最近はアイアンセットが6番からになってきたので、4U、5Uを購入する人が増えました。逆にロフト20度以下の3Uを購入する人の割合は減っていますね」 アベレージゴルファーだけではなく上級者やプロゴルファーからの評価も高い『G440』。ロフト17度の2Uから、ロフト34度の7Uまで幅広いロフトバリエーションを揃えていることも人気につながっている。 （UTランキング）1位ピン G4402位 テーラーメイド Qi4D3位 ダンロップ ゼクシオ14※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新アイアンのモデルが多過ぎてどれを選べばいいか分からない？ そんな人は関連記事「最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？」を読めば、その秘密が分かります。
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