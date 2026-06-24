史上最年少プロ・加藤金次郎がソニー・ミュージックとスポンサー契約締結「世界で活躍できる選手を目指して」
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（以下、SME）は22日、男子プロゴルファーの加藤金次郎とスポンサー契約を締結したことを発表した。
【写真】快挙！ 加藤金次郎が最年少V
加藤は2025年9月22日に15歳139日でプロ転向。史上最年少プロとして注目を集めている。さらに、先週の下部ACNツアー「i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘」でプロ初優勝。16歳44日での勝利は、ACNツアー史上最年少記録となった。この契約により、SMEの子会社である株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが日本国内エージェントとしてライセンス展開を行う『ピーナッツ』のキャラクターをあしらったワッペンを着用し、ツアーに参戦していく。また、株式会社エリートグリップが加藤のマネジメント業務を担うことも発表された。以下、加藤のコメント「このたび、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント様とスポンサー契約を締結いただき、大変光栄に思います。そして、ACNツアーでプロ初優勝を果たし、最年少優勝という記録を達成できたことを大変うれしく思います。日頃から支えてくださるスポンサーの皆様、ファンの皆様、家族、指導者の方々、そしてマネジメントを担っていただくエリートグリップの皆様のおかげで、この結果につなげることができました。チャーリー・ブラウンのワッペンとともに、これからも一打一打を大切にし、世界で活躍できる選手を目指して努力を重ねてまいります。今後とも応援をよろしくお願いいたします」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
加藤金次郎 プロフィール＆成績
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