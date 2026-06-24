個人戦首位の岩永杏奈（大会提供）

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＜2026 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES　2日目◇24日◇中京ゴルフ倶楽部 石野コース（愛知県）◇6130ヤード・パー72＞世界中から集まった21カ国（男子12カ国、女子9カ国）のジュニアゴルフナショナルチームが世界一を競う国別対抗世界選手権は、第2ラウンドが終了した。各チーム3人が出場し、上位2人の合計スコアによって争われる。

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2023年大会以来、3年ぶりの優勝を目指す日本女子チームは、岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、廣吉優梨菜（福岡第一高2年）、佐々心美（ECC学園高3年）が出場。岩永「67」、廣吉「69」、佐々「73」で回り、チームスコアはトータル15アンダー。韓国に2打差の2位につけた。個人戦では岩永がトータル11アンダーで首位をキープ。2位に2打差をつけて大会を折り返した。後半2番まで7バーディと伸ばしていた岩永だが、5番でティショットがバンカーに刺さってボギー、最終ホールは池につかまってボギーと、後味の悪い一日に。「最後は一番やってはいけないボギーだった。あしたはずっと雨だと思う。朝にちゃんと調整して、またアンダーで回れるように頑張りたい」と意気込んだ。廣吉と佐々はトータルイーブンパー・17位タイにつけた。【女子・団体戦　2日目の成績】1位：韓国（-17）2位：日本（-15）3位：タイ（-14）4位：コロンビア（-12）5位：オーストラリア（-8）6位：カナダ（-7）7位：スペイン（-6）8位：南アフリカ、アメリカ（-5）
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