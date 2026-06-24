モデルの森星（34）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今夢中になっていることを明かした。

星は慶大卒業の才女で、世界的なファッションショーにも出演するなど、モデルとして世界的に活躍。22年に亡くなった世界的デザイナーである森英恵さん（享年96）の孫。2017年には星も英恵さんとともに同番組に出演している。

星は「いろんなところにお仕事を通して行くチャンスには恵まれてたものの、凄く時間のスピードも速くて、いろんなものを雑に扱ってたんですよね、あらゆるものを。で、パリに行った時に、凄く素敵な花瓶を見つけて。荷造りをしてる時にパリーンって割れちゃって。ハッとさせられたというか。時間の使い方だったり、ものとの向き合い方だったり、ちょっと雑になってたなっていうところがあって」と回顧した。

そこで金継ぎのことを知ったといい、「漆っていう植物でくっつけていることを知らなくて。初めて自分で直してみた時に“あ、漆っていう植物って凄いな”と思って。それで、漆ってものを直して暮らしの中に取り入れるっていう考え方が凄く好奇心が湧いて。巷では“漆モデル”って言われるぐらい、漆にどハマりして。いろんな職人さんのところにも行くきっかけにもなりました」と笑顔を浮かべた。

さらに、明治時代に建てられた築150年以上の大規模な古民家の再生にも奮闘しているという星。「もう少し小さいところからスタートすれば良かったんですけど」と苦笑しつつ「休みの日に運転して、自然にもう少し近い暮らしの中で見えてくるものが気になっていて、色んなところ行ってたんですけど、ここはある日ネットでポンって出てきて」と明かした。

「その日、休みだったので、運転しにて行ったら、長屋門があって、蔵があって、母屋があって。裏山は元々畑だったみたいなんですけど、私が見つけた時は手付かずだった。日の光もそこまで入ってこなくて。手探りで、遊びながらじゃないですけど、切ってもいい木とか教わりながら、徐々に光が入ってくるようになって。そうするとなんか湿った空気も凄く軽くなって。そうするとお花とかも咲いて、蝶々も飛んできて“あ、幸せだなあ”と思って」とした。

「最初は、それこそ姉にも教わりながら、いろいろ自分でやってみようってちょっと手探りでやってみたんですけど」とDIYで知られる姉でタレントの森泉にもアドバイスをもらいながら手作業でやっていたという星。「だんだんと、美しい建築だから地域の職人さんも交えて、プロフェッショナルな方にも教わって。住めなかったんですけど、やっと水回りとか完成して、やっと朝が感じられて、夜も迎えられるような場所になりました。2月に一部完成して、で、ある程度ここで、催し事とかもできたらいいななんて妄想してます」とした。