タレントの平愛梨（41）が24日、自身のインスタグラムを更新し、夫でサッカー日本代表のDF長友佑都（39）との「結婚式記念日」を迎えたことを報告した。

平と長友は2017年1月に結婚を発表し、同年6月24日に都内で挙式・披露宴を行った。この日の投稿では和装でハートマークを作る2ショットや黄色のドレスに身を包みタキシード姿の夫と腕を組む当時のショットを投稿。「結婚式記念日 丸9年 2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“おはよう”“おやすみ”は欠かさない 楽しい！嬉しい！哀しい！寂しい！喜びも!!全部いっしょに感じられて心強い 宝物が同じなのも幸せ」とつづり、「佑都さん(PAPA)ありがとう」と夫へのお礼を記した。

「結婚式に来てくださった方を毎年この日に思い出します(ありがとうございます)」と祝福してくれた人々への感謝も告白。「9年間ありがとうを込めて」「10年目もよろしくお願いします」「佑都さんに相応しい奥さんになる為に」などのハッシュタグを添えた。

FIFAワールドカップ（W杯）で戦う夫を応援するため、20日には現地入りしたことを伝えていた。

フォロワーからは「おめでとうございます」「お二人とも全然変わりませんね これからもお幸せに」「もう9年たつのですね アメリカで記念日おめでとうございます」「お2人とも全然変わらず むしろ幸せ増し増し」「二人ともが昨日の事の様に変わってない！感動だわ！いい写真をありがとう」などのコメントが届いている。