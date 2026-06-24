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3. ¥Ê¥º¡ÖIt Ain't Hard to Tell¡×¡Ê1994¡Ë
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5. ¥¥ó¥°¥Ô¥ó¡¦¥¹¥¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥×¡ÖAll About Them Prophets feat. Prophet Posse¡×¡Ê1996¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÖEarth Song¡×¡Ê1995¡Ë
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6. ¥Ñ¥Õ¡¦¥À¥Ç¥£¡ÖIt's All About the Benjamins feat. Lil' Kim, The Lox and The Notorious B.I.G.¡×¡Ê1997¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¡ÖIt's Great to Be Here¡×¡Ê1971¡Ë
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7. 2¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖLetter 2 My Unborn¡×¡Ê2001¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÖLiberian Girl¡×¡Ê1987¡Ë
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8. ¥¸¥§¥¤¡¦Z¡ÖIzzo (H.O.V.A.)¡×¡Ê2001¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¡ÖI Want You Back¡×¡Ê1969¡Ë
¥Ó¥®¡¼Ë´¤¸å¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÅì³¤´ß¥é¥Ã¥×³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¸¥§¥¤¡¦Z¡£Èà¤ÎÂ×´§¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¼«¤é¤Î°¦¾Î¤ò´§¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ä¼êÇï»Ò¤ò¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤¬ºÙ¤«¤¯¥Á¥ç¥Ã¥×¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÅÁÅý¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¡¦Z¤Î¡É²¦¼Ô´¶¡É¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
9. ¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡ÖGood Life feat. T-Pain¡×¡Ê2007¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÖP.Y.T. (Pretty Young Thing)¡×¡Ê1982¡Ë
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10. J¡¦¥Ç¥£¥é¡ÖTime: The Donut of the Heart¡×¡Ê2006¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¡ÖAll I Do Is Think of You¡×¡Ê1975¡Ë
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3. ¥Ê¥º¡ÖIt Ain't Hard to Tell¡×¡Ê1994¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÖHuman Nature¡×¡Ê1982¡Ë
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ê¥ê¥·¥¹¥È¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¥Ê¥º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØIllmatic¡Ù¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£¤Þ¤º¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ²º¤ÊÅÇÂ©¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Î¥ë¡¼¥×¡£¼ª¤ò¤¹¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖTell'em that it's...¡ÊÅÛ¤é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥º¤¬¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤ÏÆ¬È´¤±¤Æ¤ë¡¿¤½¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤È¥é¥Ã¥×¤·¤Ï¤¸¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î²»¤¬¡ØThriller¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÈþÎï¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÀ¼¥Í¥¿¤¬Æ±¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬²Î¤¦¡ÖTellem that its Human Nature¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÃÇÊÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤À¡£¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¿·²¦¼ÔÃÂÀ¸¡×¤ò¹ð¤²¤¿¤³¤Î¶Ê¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼êË¡¤Ï¡¢°Ê¹ß¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
4. LL¡¦¥¯¡¼¥ë¡¦J¡ÖHey Lover feat. Boyz II Men¡Ê1995¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÖThe Lady in My Life¡×¡Ê1982¡Ë
80Ç¯Âå¤Ë16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿LL¡¦¥¯¡¼¥ë¡¦J¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î±ð¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£Åö»þ¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¶¡¦¥á¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¶Ë¾å¤Î¥é¥Ö¡¦¥é¥Ã¥×¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØThriller¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£´ÅÈþ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¥é¥Ã¥×¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÊÆºÇ¹â3°Ì¤òµÏ¿¡£
5. ¥¥ó¥°¥Ô¥ó¡¦¥¹¥¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥×¡ÖAll About Them Prophets feat. Prophet Posse¡×¡Ê1996¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÖEarth Song¡×¡Ê1995¡Ë
¤Î¤Á¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤Î½ÅÄÃ¡Ö¥¹¥ê¡¼¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤ÎDJ¥Ý¡¼¥ë¡õ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡¦J¤Ë¤è¤ë¡¢½é´ü¤Î·æºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ï¡¼¥¯¡£10¿Í°Ê¾å¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÄ¤ê¶Á¤¯°¥½¥¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Ï¡ÖEarth Song¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¡£´Ä¶ÇË²õ¤ò°¥Åé¤¹¤ëÁÔÂç¤ÊÄ´¤Ù¤¬¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤Î¥²¥Ã¥È¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÈó¾ð¤ÊÙÝ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥À¡¼¥¯¤ÊÀûÎ§¤Ø¤È¸«»ö¤ËÅ¾²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
6. ¥Ñ¥Õ¡¦¥À¥Ç¥£¡ÖIt's All About the Benjamins feat. Lil' Kim, The Lox and The Notorious B.I.G.¡×¡Ê1997¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¡ÖIt's Great to Be Here¡×¡Ê1971¡Ë
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7. 2¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖLetter 2 My Unborn¡×¡Ê2001¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÖLiberian Girl¡×¡Ê1987¡Ë
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8. ¥¸¥§¥¤¡¦Z¡ÖIzzo (H.O.V.A.)¡×¡Ê2001¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¡ÖI Want You Back¡×¡Ê1969¡Ë
¥Ó¥®¡¼Ë´¤¸å¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÅì³¤´ß¥é¥Ã¥×³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¸¥§¥¤¡¦Z¡£Èà¤ÎÂ×´§¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¼«¤é¤Î°¦¾Î¤ò´§¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ä¼êÇï»Ò¤ò¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤¬ºÙ¤«¤¯¥Á¥ç¥Ã¥×¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÅÁÅý¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¡¦Z¤Î¡É²¦¼Ô´¶¡É¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
9. ¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡ÖGood Life feat. T-Pain¡×¡Ê2007¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÖP.Y.T. (Pretty Young Thing)¡×¡Ê1982¡Ë
Á°½Ò¤Î¡ÖIzzo¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ò¤â¶¼¤«¤¹»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGraduation¡Ù¤ÎËÜºî¼ýÏ¿¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢Èà¤Ï¤Ä¤¤¤ËÅ·²¼¼è¤ê¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¥Ü¥³¡¼¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¸¶¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥ª¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎËâ½Ñ»ÕT-¥Ú¥¤¥ó¤ò¾·¤¯¤³¤È¤ÇÁýÉý¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤ò¥¼¥íÇ¯Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡£
10. J¡¦¥Ç¥£¥é¡ÖTime: The Donut of the Heart¡×¡Ê2006¡Ë
¡Ú¥Í¥¿¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó5¡ÖAll I Do Is Think of You¡×¡Ê1975¡Ë
32ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÔðÀÞ¤·¤¿Å·ºÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢ÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Çºî¤ê¾å¤²¡¢»à¤Î¤ï¤º¤«3ÆüÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÉÔµà¤Î¥Ó¡¼¥È½¸¡ØDonuts¡Ù¡£¤³¤³¤Ç¤â¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶¶Ê¤ÏÅö»þ¥·¥ó¥°¥ëBÌÌ¶Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËR&B¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥×¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¢Ì¾¶Ê¡£¥Ç¥£¥é¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀäÌ¯¤Ë¥Á¥ç¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¼¥Í¥¿¤Î¥º¥ì¡×¤¬¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
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