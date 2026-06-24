マスプロ電工は、AR(拡張現実)とスマホを使って、壁面取付用UHFアンテナ スカイウォーリーを住宅壁面に“試し置き”できるサービスを開始。スマホで特設サイトにアクセスすることで利用できる。

ARを使って、スマホの画面に映した住宅壁面に壁面取付用UHFアンテナ スカイウォーリーの3Dモデルを合成し、設置シミュレーションできるサービス。WebAR技術を利用しているため、アプリは不要で、スマホから特設サイトにアクセスして利用できる。

壁面取付用UHFアンテナの設置を検討しているユーザーが、実際の住宅壁面にアンテナを合成表示して、本体色と住宅外壁との調和性や、大きさ、設置イメージを確認できる。

壁に取り付ける前に、イメージを把握できる

また、UHFアンテナの設置工事をする工事店がアンテナの設置場所を選定後、実際の住宅壁面にアンテナを合成表示して説明する際に使用するツールとしても利用可能。

サービスでは、スカイウォーリーの3Dモデルをパソコンやスマートフォンで表示し、360度全方向から製品を確認する事も可能。

スカイウォーリーの3Dモデルをパソコンやスマートフォンで表示。360度全方向から製品を確認できる

サービスに対応するのは、壁面取付用UHFアンテナ スカイウォーリーの新モデル全14機種。U2SWL20N、U2SWL26N、U2SWL20VNシリーズ。詳細は特設サイトを参照のこと。