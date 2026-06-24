大ヒット曲「千の風になって」で知られるテノール歌手の秋川雅史が２４日、大阪市内で「千の風になって」２０周年記念コンサート関西公演取材会に出席した。

２００５年に発売したアルバムの中に収録されていた同楽曲を０６年にシングルとして発売。「オペラ歌手として、オペラの歌声を聞かせてやろうっていう意識が非常に強かった」と当時を振り返った。長く歌い続けているうちに心境も変化。「余計な気負いみたいなものがなくなって、本当にこの曲の中にある優しさだけをストレートに届けるということができるようになった」とほほ笑んだ。

死生観の話題にもなり、５０歳過ぎから自身のエンディングノートを書いていると明かした。「自分の死に向き合うということより、突然何か起きたときに家族が困らないようにしようという意味で」と、葬儀の希望や介護、延命措置などについて細かく記しているという。一方で、年を重ねるごとに元気になっているそうで「これ何歳まで生きるんだろうみたいな。１００歳くらい簡単に生きちゃうんじゃないかと思うくらい本当に元気ですね」と笑みを浮かべた。

この楽曲に出会い、人生も変わったという。「オペラ歌手って、オペラを好きな人の世界以外の人だと誰も知らないんですよ。これじゃいかんと思って、自分は紅白歌合戦を目指したんです」と、念願の紅白に０６年に出場。知名度が一気に全国区になってからは逆にオペラを広めることに心を砕いており「オペラに少しでも興味を持ってもらいたいと思って、ＹｏｕＴｕｂｅでオペラの解説を行ったりとか、とにかくこのオペラを世の中に広めるっていうことをやりたいと思って今活動しているんです」と胸を張る。

今コンサートではテーマを「涙」と決定。松田聖子の「瑠璃色の地球」をはじめ、「長崎の鐘」「イヨマンテの夜」など６曲をメドレーにし、１人の旅人のストーリーを朗読し、歌い始める趣向も凝らしている。「最後には平和とは何かってすごく考えさせられて、知らないうちに涙が出てきたっていうところに持っていきたいと思います」と意欲をにじませた。

公演は９月５日に兵庫・神戸新聞松方ホール、１０月２４日に大阪・住友生命いずみホールで上演される。