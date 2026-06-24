◆ファーム・リーグ 楽天１―３ハヤテ（２４日・森林どり泉）

左手関節軟骨（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していた楽天の宗山塁内野手が２４日、実戦復帰した。

ファーム・リーグのハヤテ戦に「２番・遊撃」で先発。初回無死一塁の１打席目は見逃し三振だったが４回先頭での２打席目は中前安打を放った。直後に代走が送られて交代。遊撃守備も軽快にこなした。「まずは試合に出場できたこと、不安なくしっかりとプレーできたことが一番かなと思います」と振り返った。

２年目の宗山は３月２０日の巨人戦（東京ドーム）で患部を負傷して、離脱。３か月以上、実戦から離れる期間を過ごした。「オープン戦から多くチャンスをもらっている中で、試合に出られないことになってしまって、申し訳なさはありました。映像で試合を見て、そこで試合に出られていない悔しさはもちろんあった」と振り返る。

もどかしさを抱えながらもこの離脱期間を無駄にはしなかった。「今できることを常に自分で考えながら、課題に取り組める期間ではあったので、そこは前向きにできたと思います」。己とじっくり向き合ってきた。

今後は体の状態を確認しながら、出場を重ねていく。「状態次第でより出場時間も増えてくると思うので、焦る気持ちも少しはあるんですけど、自分の状態を見ながらしっかりやっていきたい」と見据えた。