Aぇ! group末澤誠也、デート風グラビアショット公開 やんちゃ＆大人の“ギャップ”で魅了
Aぇ! groupの末澤誠也が、26日発売の『CLASSY.』8月号（光文社 ）に登場。同日発売の「増刊 Special Edition」でカバーも務めた。
【写真】素敵…綺麗な横顔をみせる末澤誠也
人気企画「#TOKYO恋する1軒目」で、デート風グラビアを撮影。その先行カットが公開された。テーマは、「やんちゃな笑顔と大人の余裕、ギャップに揺れる初デート」。地元で憧れの先輩“末澤さん”と社会人になってから再会し、念願の初デート、という裏設定のもと撮影が行われた。
まず向かったのは、商店街の中にあるホットドッグ店。古着好きな末澤に似合うアメカジ風の店内で、気取らない昼デートを楽しむ。もう1軒では、アートや音楽が楽しめるストリートバーへ。打って変わってシックなブラックコーデで登場する。
撮影時、店のイチオシメニュー・バスクチーズケーキがかなり美味しかったようで「これ、マジでうまい！」と連呼。カットの声がかかってからも手を止めず味わっていた。また、自身の恋愛観や仕事観についてもトーク。現在公開中の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についても語った。
【写真】素敵…綺麗な横顔をみせる末澤誠也
人気企画「#TOKYO恋する1軒目」で、デート風グラビアを撮影。その先行カットが公開された。テーマは、「やんちゃな笑顔と大人の余裕、ギャップに揺れる初デート」。地元で憧れの先輩“末澤さん”と社会人になってから再会し、念願の初デート、という裏設定のもと撮影が行われた。
撮影時、店のイチオシメニュー・バスクチーズケーキがかなり美味しかったようで「これ、マジでうまい！」と連呼。カットの声がかかってからも手を止めず味わっていた。また、自身の恋愛観や仕事観についてもトーク。現在公開中の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についても語った。