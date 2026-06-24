【元NMB48・梅山恋和】プラチナムプロダクションに所属「ひとりでも多くの方に知っていただけるよう頑張ります」
元NMB48の梅山恋和（うめやまここな）さんがプラチナムプロダクションに所属したことが6月24日に発表されました。
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プラチナムプロダクションは森脇梨々夏さん、鈴木ユリアさん、小倉優子さん、谷まりあさんなどが所属する芸能事務所です。
梅山さんは2016年にNMB48へ加入。2022年4月のグループ卒業後は、舞台を中心に俳優として活動。また、ファッション誌やモデル活動など活動の幅を広げ、俳優・モデルとして新たな魅力を発信し続けています。
そして、今年8月7日には2nd写真集「COCOIRO（ココイロ）」の発売も決定しているといいます。
《梅山恋和さんのコメント》
芸能活動10周年を迎えたタイミングで、プラチナムプロダクションに所属し、新たなスタートラインに立てたことをとても幸せに思います。
プラチナムプロダクションでは、
新しい私を見つけていけるよう、
さまざまなお仕事に挑戦し、
ひとりでも多くの方に知っていただけるよう頑張ります。
そして、この度は誕生日の記念に写真集を発売することができ、本当にうれしく思っています。
いつも応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、これからも一つひとつのお仕事に全力で向き合い、「応援してよかった」と思っていただける活動を続けていきたいです。
今後とも温かく見守っていただけましたらうれしいです。
応援よろしくお願いいたします。
《プロフィール》
生年月日: 2003年 08月 07日（22歳）
出身地：大阪府
身長 :159cm
【担当：芸能情報ステーション】