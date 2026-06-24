24日、声優の大橋彩香さんが、所属事務所「ホリプロインターナショナル」を6月30日をもって退所することを発表しました。

【写真を見る】【 大橋彩香 】 事務所退所を報告 「約8年間、たくさんの愛を届けてくださり、本当にありがとうございました…！！」





事務所公式サイトでは、「この度、弊社所属の大橋彩香は、2026年6月30日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします」と報告。









大橋さんも自身のXを更新し、「2026年6月30日をもちまして、ホリプロインターナショナルを退所することとなりました」と報告。続けて、「 これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」と感謝の気持ちを綴りました。









さらに、「それに伴いまして、ファンクラブ「BIG BRIDGE FAMILY」も閉鎖となります」とファンクラブの閉鎖についても触れ、「約8年間、たくさんの愛を届けてくださり、本当にありがとうございました…！！ 6月30日まではホリプロインターナショナル所属の声優として、最後まで精一杯活動してまいります」と改めて自身の思いを掲載。続けて、「今後については、改めてご報告させていただきます」と報告しています。



【担当：芸能情報ステーション】