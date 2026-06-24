女優・梅澤美波（27）が22日配信のTBS Podcast「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」に出演し、乃木坂46で一番うれしかった出来事について語る場面があった。

“公式お兄ちゃん”こと設楽統から「乃木坂で一番うれしかったことは何?入ったことを抜きにして」と質問されると、梅澤は「初めて聞かれたかもしれないな…」と考えを巡らせながら「後輩の鈴木佑捺ちゃんから、お手紙をもらったんですよ。それがめちゃくちゃうれしかったです」と答える。

「私が白石（麻衣）さんに憧れて入ったから“私に憧れてくれるような子ができるように頑張りたい”みたいなことを、一つ目標に掲げていて。でもそれって、凄く難しいことだなって。そう思っていたら、6期生で“私に憧れている”っていう子が入ってきてくれて」

「卒業までにかなわないと思っていたら、ギリギリで6期生が来てくれて。その佑捺ちゃんからもらったお手紙が、まさか人生でこんなお手紙をもらえると思わなかったぐらい、凄く素敵なお手紙で。それは結構心にきましたね。人生の中でもトップレベルにうれしいものかもしれないです」と感慨深げに語っていた。