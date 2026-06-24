【ワシントン＝中根圭一】トランプ米大統領は、量子技術の推進に関する二つの大統領令に署名した。

民間企業と連携し、量子コンピューターの２０２８年までの実用化を目指す。秘匿性が高く解読不可能とされる「量子暗号」の導入目標も３１年に設定した。中国との開発競争で米国の取り組みを強化する狙いがある。

量子コンピューターは、量子力学の原理を情報処理に応用した次世代計算機。既存の暗号を解読して無力化する恐れがあり、中国なども研究開発に力を入れているため、サイバー攻撃の脅威が課題となっている。

トランプ政権は今回の大統領令に基づき、米エネルギー省傘下の国立研究所に２８年までに量子コンピューター１台を導入し、材料開発や創薬などの科学研究に活用する計画だ。

さらに国防総省や米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）などの関係省庁には、量子技術を使った通信の実用化に向けた計画の策定を指示。知財保護や供給網の安全確保に関する国際協力も進める。

量子暗号については、量子コンピューターでも解読が難しい秘匿性の高いシステムを３１年までに米政府で導入することを明記した。