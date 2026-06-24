【B.L.T.2026年8月号】 6月26日発売 価格：1,430円

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

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東京ニュース通信社は、「B.L.T.2026年8月号」を6月26日に発売する。価格は1,430円。

表紙と巻頭カラーには15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から中嶋優月さんと村山美羽さんが登場。裏表紙と中面には同期の小島凪紗さんが登場している。

中嶋さんと村山さんは、昨年公開された日本マクドナルドの「サムライマック」Web CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ「路地裏ホテル」で共演した仲。2人の名前を掛け合わせた「みゅーづ」の愛称でも親しまれ、唯一無二の空気感で多くのファンを魅了している。今回のグラビアはそんな2人の関係性を、ドラマチックかつ美しく描き出している。

1万字超えのインタビューでは、「美羽がいてくれると『大丈夫だ』って思える」「優月ちゃんといると謎の自信が生まれる」と語る2人が、特別な関係性について告白。さらに、「14th Single BACKS LIVE!!」で座長を務めた村山さんの葛藤と成長、三期生11人の関係性、四期生への思い、そして二期生からバトンを受け継ぐ立場となった現在の胸中まで、たっぷりと語っている。

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」には川端晃菜さんが登場。9月21日に東京・カナデビアホールにて結成10周年ライブを控えるTask have Funからは里仲菜月さんがB.L.T.に初登場している。また、「ミスマガジン2023」でミスヤングマガジンを受賞し、俳優・タレントとして活躍中の松田実桜さんは、元気いっぱいで等身大のかわいらしさと、少しずつ成長している今を感じられるグラビアを披露している。

【中嶋優月さんと村山美羽さん】

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」別冊付録：中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） 両面超ビッグポスター（表）

「B.L.T.2026年8月号」別冊付録：中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） 両面超ビッグポスター（裏）

【小島凪紗さん】

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

【川端晃菜さん】

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／西村康

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／西村康

【里仲菜月さん】

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

【松田実桜さん】

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

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【中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） ポストカードA 1枚】

「B.L.T.2026年8月号」HMV購入特典ポストカード【中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46）A】

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「B.L.T.2026年8月号」HMV購入特典ポストカード【中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46）B】

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「B.L.T.2026年8月号」HMV購入特典ポストカード【中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46）C】

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【小島凪紗（櫻坂46） ポストカード1枚】

「B.L.T.2026年8月号」HMV購入特典ポストカード【小島凪紗（櫻坂46）】

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【工藤唯愛（僕が見たかった青空） ポストカード 1枚】

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【工藤唯愛（僕が見たかった青空）】

【原田清花（STU48） ポストカード1枚】

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【原田清花（STU48）】

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「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【森川優（AKB48）】

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「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【里仲菜月（Task have Fun）】

【尾林結花（虹のコンキスタドール） ポストカード1枚】

「B.L.T.2026年8月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【尾林結花（虹のコンキスタドール）】

※6月23日現在

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