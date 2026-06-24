こちらは、県内の“ある組織”の業務の一覧です。



山や海での救助の対応、大規模な山林火災での現地派遣、さらには、移植ため医療機関に臓器を運ぶこともあります。



これらの業務に携わるのは…県消防防災航空隊です。



防災ヘリ「なまはげ」を駆使して活動していて、鈴木知事は、この航空隊の存在を“県民の生命を守る最後の砦”と言い表しています。



活動の最前線に立つ隊員の多くは、県内の消防本部から派遣されています。





■消防防災航空隊とは

すでに一定の経験を積んだ隊員もいれば、これから新たに現場での活動に加わる“新人”隊員もいます。訓練の様子や隊員たちの思いを取材しました。

隊員

「発見しました、赤い発煙筒発見しました」



手がかりは、上空からわずかに見えた、発煙筒の赤い炎。



救助を待っていたのは、山で遭難し、動けなくなっていた高齢の女性。



隊員

「待たせたねごめんね、今からヘリで上がるからね」



上空から降りてきた救助部隊は、速やかに女性を吊り上げ、待機していたヘリコプターの中に移動させました。



隊員

「痛いとことかないね？」

女性

「（軽くうなずく）」

隊員

「はーい」



女性を救助した部隊は、同じ「山」という現場で別の任務に携わることもあります。



隊員

「これ以上被害が拡大しないように（住民が）早く普通の生活に戻れるように消火活動、必死で行っているところです」



隊員たちが携わったのは、今年4月に岩手県・大槌町で発生した、大規模な山林火災の消火活動です。



放水時のやりとり

「まもなく散水、はい散水」

「あ～難しいなやっぱこれ」

「ちょっと早かった」

「了解です」



迅速に現場に駆けつける機動力で、命と暮らしを空から守る専門部隊。



それが、県の消防防災航空隊です。



■日々の活動に励む隊員の思い

朝のミーティング

「きのう予定通り仙台市の方で無事に試験の方終わりました」



いつ何時でも現場に派遣される可能性がある部隊が、日々行うのは…



小隊長

「きょうは中央公園、自隊訓練ありますのでよろしくお願いします、以上です！」



救助活動の進め方などを確認し技術の向上も図る、「自隊訓練」と呼ばれる訓練です。



緊急の派遣要請がなければ、平日の午前中は自隊訓練が隊員たちの日課です。



1999年に発足した、県の消防防災航空隊に所属するのは15人。



このうち、防災ヘリ「なまはげ」の管理や運航を担うのは、整備士や操縦士です。



飛行隊員 大友皓喬さん

「毎回毎回現場の地形が違いますので、あと気象条件も違いますので、そういったところを考慮して、どういう飛行方法がいいだったりとかそういうところ判断するところがすごい難しい」「安全運航が第一なんですけどもヘリコプターの利点であります高い機動性ですね、機動性というのを駆使して要救助者の救助であったり各事案に迅速に対応するということが使命だと感じております」



そのヘリに乗り込んで救助や災害対応にあたるのは、県内の消防本部から派遣されている職員たちです。



任期は2年から3年ほどで、様々な現場で一定の経験を積んだ隊員もいれば、今年、部隊に加わったばかりの隊員もいます。



“新人隊員”の本多完さん34歳と、櫻田慎吾さん32歳。



元々は由利本荘市の消防職員である本多さんは、部隊の活動を目にしたことが、配属を希望したきっかけです。



救助隊員 本多完さん

「鳥海山で山岳救助事案が発生した際に、20代のころに間近で航空隊の活動を見る機会がありまして、その時に険しい山岳地帯においても迅速に要救助者を救出していく姿を見て、自分もいつか航空隊員になって人の命を守る仕事がしたいなと思いましたので配属を希望しました」



一方、男鹿・潟上・南秋地区を管轄する消防本部に所属している櫻田さんは、部隊が地元で大きな役割を果たし得ると考えていました。



救助隊員 櫻田慎吾さん

「自分が所属している男鹿・潟上消防本部は、災害時に孤立集落が発生しやすいと言われていて、その際に地上隊だと進出困難な場面があるので空から進出して情報収集だったり救助だったりをできる救助隊の活動に携わりたいなと思い志望しました」



地元での活動＝つまり、地上での業務では一定の経験を積んできたものの、装備も動き方も地上とは大きく異なる“空からのレスキュー”は、経験したことがありません。



4月から訓練を重ねてきた2人はまもなく、実際に救助や災害の現場で活動することになります。



安全に、迅速に、多くの人の命を救うための任務に本格的に携わることになり、2人の訓練は、大詰めを迎えていました。

■命を守るため…あえて厳しい訓練も

助けを求める人がいる地点にヘリが到着すると素早く、安全に降り立ってから、救助活動が始まります。



けがの程度が重い人を運ぶ担架の吊り上げを、新人の2人がそれぞれ先輩とペアを組んで担います。



この日の訓練では、地上から約30メートルの高さのところでヘリが待機していました。



救助活動は、風向きや天候を見極めながら進めなければなりません。



担架を吊り上げる際、隊員が特に注意しているのは、バランスを保つことです。



本多さん

「回転するとみなさん目回る感じになると思うんですけど、強い回転するとやっぱり要救助者の方も具合が悪くなってしまう、より具合が悪くなってしまう可能性がありますのでやっぱり安定した状況で上げなきゃいけないのかなと思います」



先輩隊員たちは、この課題を克服してもらうために、あえて“厳しい状況”をつくり、訓練に臨ませることも。



先輩

「1本目さぁ」

櫻田

「はい」

先輩

「セイル操作（担架のバランス維持）集中して」

櫻田

「よし」

先輩

「回るかもしれないから」

櫻田

「よし」



吊り上げを担当したのは櫻田さん。



このとき先輩隊員が、わずかに担架に力を加え、回転しやすい状況をつくりました。



回転を防ぐには、手の動きで風の影響を抑えてバランスをとる、“セイル操作”と呼ばれる技術が重要となります。



繊細なバランスを保つ、高度な技術で、まだまだスキルアップが必要です。

■救助技術以外で大切なこと

まもなく現場での活動を始める新人隊員たち。



そんな彼らに対して、先輩隊員の1人は技術的な面以外でも重要なことがあると、アドバイスしました。



救助副小隊長 右谷慎悟さん

「デビューに向けて頑張ってください…えっと…今後ダミーじゃなくて生体になってくるので要救助者に対しての話し方、立ち振る舞いそういったことがすべて不安の軽減につながると思うので、自信持ってできるように」



消防防災航空隊に配属された各地の消防本部の職員は、これまでのべ80人に上り、各地で10年から20年ほどの経験を持つ職員が配属されます。



長年、航空自衛隊に所属し、運航安全管理者を務める県の職員、小田功さんは、“空のレスキュー”の難しさを、次のように話します。



部隊に4年間所属・小田功さん

「ヘリコプターっていうのは飛んでるときにエンジンの騒音も近くにありますし、あとはローターブレードというのが頭の上で回ってますのでその騒音があったりだとか常に振動があって揺れている、小刻みに揺れているとか」



しかしヘリが持つ機動力は、多くの現場で活躍できるという、大きな強みがあります。



近年相次ぐ山林火災への対応には、ヘリの活動が欠かせません。



大槌町に派遣・救助隊員山内伸悟さん

「安全に活動するために地上隊の消防本部との協力も非常に重要になってきますので、情報の共有のところしっかりとやっていくことを心がけました」



部隊は、救助や災害への対応だけでなく、2年前には、臓器移植の支援にも携わり、医療機関から秋田空港まで心臓を運んだ実績もあります。



地元住民を守る使命から、県民を守るという新たな使命を担うことになった新人隊員2人は、来月から現場の最前線で活躍することになります。



櫻田慎吾さん

「要救助者にとっては3年目とか1年目とか関係ないので要救助者のことを第一に、要救助者が安心して救助できるように心がけたいと思います」



本多完さん

「普段からやることは変わらないので毎日繰り返す訓練を大切にしながら、一本一本を大切にしながら一日一日を過ごしていきたいと思います」



県が、“県民の生命を守る最後の砦”と位置づける消防防災航空隊は、警察や自治体などと連携を図りながら、任務の遂行を目指していきます。



※6月24日午後6時15分のABS news every.でお伝えします