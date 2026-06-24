ミラー・リングライトつきで優秀！　楽天1位のハンディファン「ミラハナファン」が24時間限定セールを実施

Fun Standardが展開するブランドBELLEMOND（ベルモンド）は6月25日〜26日、コンパクト型ハンディファン「ミラハナファン」を、24時間限定で楽天タイムセールにて販売します。

■タイムセール中にクーポン適用で1,580円に

同商品は、“変身コンパクト”を思わせるデザインと、ハンディファン、ミラー、ライトの3つの機能を備えたアイテムです。

見た目は、コンパクト型フォルムに、光の角度で印象が変わるオーロラのようなきらめきが特長。

風量は3段階での調整が可能です。ハンディ・首かけ・卓上の3WAYで使える仕様となっています。





期間中は、通常価格が2,998円のところタイムセール価格として2,580円となり、1,000円OFFクーポンを適用すると1,580円となります。

■セール概要

セール期間：2026年6月25日10時〜6月26日9時59分

通常価格：2,998円

タイムセール価格：2,580円

クーポン適用後価格：1,580円

※1,000円OFFクーポン適用時

（フォルサ）