胸元に喜多川歌麿の『ポッピンを吹く女』を配置。PEACH JOHN「巨匠のブラ」シリーズより最新作を発売

ピーチ・ジョンは6月17日、絵画の名作からインスパイアされた「巨匠のブラ」シリーズを発売しました。

■「ポッピンを吹く女」をイメージした格子＆桜柄

“巨匠たちの名画を、現代のランジェリーに落とし込んだら？”そんな発想から誕生した「巨匠のブラ」シリーズ。

ピーチ・ジョンの人気デザインブラシリーズとして、これまで世界中の偉大な芸術家の傑作を緻密に再現。手の込んだ刺しゅうレースやプリント、立体的なモチーフの縫い付けなど、さまざまな手法を駆使し、まるで名画からそのまま出てきたようなデザインで発売する度にSNSでも話題の人気シリーズです。

最新作はTVドラマでも注目され、版元・蔦屋重三郎とのコンビで活躍した浮世絵師、喜多川歌麿の代表作《ポッピンを吹く女》をモチーフにしたランジェリーが登場。

カップには代表作『ポッピンを吹く女』をメインに、桜などを組み合わせた刺しゅうをアシンメトリーに配置し、サイドベルトには女性の着物をアレンジした格子＆桜柄のプリントを施しています。

L字型ワイヤーのカップでバストを寄せ上げ、軽い着け心地とふっくら谷間のメイクを両立させるとのこと。

ショーツ、ソングでは、『ポッピンを吹く女』の女性が着ている格子と桜の柄をアレンジしたデザインを取り入れました。

■商品概要

商品名：巨匠のブラ

価格：4,500円

サイズ：B〜Fカップ UB65／70／75

商品名：ショーツ

価格：2,100円

サイズ：S、M、L

商品名：ソング

価格：2,100円

サイズ：S／M、M／L

NEWカラー（新作）： 歌麿チェック

「巨匠のブラ」特設ページ：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-kyosho/

（フォルサ）