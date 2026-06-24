「遠い地にはなりますが…」海外挑戦を継続！ 名古屋が25歳MFの欧州１部クラブへの期限付き移籍を発表「頑張ってきます！」
名古屋グランパスは６月24日、倍井謙がコルトレイク（ベルギー１部）にレンタル移籍すると発表した。
現在25歳のMFは、関西学院大を卒業後に名古屋へ加入。その後は25年にJ２のジュビロ磐田に期限付き移籍し、今年１月からはベールスホット（ベルギー２部）へレンタル移籍していた。2025-26シーズンは14試合に出場し、２ゴール３アシストをマークしていた。
倍井は、名古屋の公式サイトを通じて「また新たな地で頑張ってきます！ 遠い地にはなりますが、応援していただけると嬉しいです。行ってきます！」とコメントした。
なお、期限付き移籍期間は27年６月30日までだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在25歳のMFは、関西学院大を卒業後に名古屋へ加入。その後は25年にJ２のジュビロ磐田に期限付き移籍し、今年１月からはベールスホット（ベルギー２部）へレンタル移籍していた。2025-26シーズンは14試合に出場し、２ゴール３アシストをマークしていた。
倍井は、名古屋の公式サイトを通じて「また新たな地で頑張ってきます！ 遠い地にはなりますが、応援していただけると嬉しいです。行ってきます！」とコメントした。
なお、期限付き移籍期間は27年６月30日までだ。
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