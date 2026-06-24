LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEコラボ曲、米Billboardメインソングチャート「Hot 100」で38位の快挙

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」が、米国Billboardメインソングチャート「Hot 100」（6月27日付）で38位にランクイン。2026年の同チャートにチャートインしたK-POPガールグループの楽曲の中で最高順位を記録した。

■実物音盤なしで、デジタルシングルによる上位ランクイン

「ICONIC BY MISTAKE」は、英国「Official Singles Chart Top 100」で22位にランクインしたことに続き、世界最大の音楽史上である米国のメインソングチャートでも目覚ましい成績を収め、圧倒的なグローバル人気を証明。

米国Billboard「Hot 100」は、ストリーミング、デジタルダウンロード、実物音盤売上枚数、ラジオ放送のスコアを総合的に集計し、順位を決定するメインソングチャート。「ICONIC BY MISTAKE」は、デジタルシングル形式でリリースされたにもかかわらず、上位圏にランクインしており、これは、幅広いファン層と大衆人気が同時に得られた結果と分析することができる。特に、今回の「Hot 100」では、世界的ポップスターのオリヴィア・ロドリゴのニューアルバムに収録された13曲すべてが30位以内にランクインし、順位争いが激化していた。

「ICONIC BY MISTAKE」は、世界200以上の国や地域におけるオンラインストリーミングとデジタルダウンロードのデータを集計して順位が付けられる米国Billboardのグローバルソングチャートでも大きな人気を獲得し、「Billboard Global 200」と「Billboard Global Excl. US」でそれぞれ25位、22位にランクイン。また、Spotifyの「ウィークリートップソング グローバル」（6月12日～18日）で25位にランクインしたことに加え、アジア・北米・南米・ヨーロッパなどで幅広く人気を集め、計46の国と地域で「ウィークリートップソング」にチャートインした。

■ 3組のグローバルな影響力とシスターフッドが世界的人気を牽引

それぞれの個性で道を切り拓いてきた3つのグループの影響力がひとつの楽曲に凝縮され、ガールグループのコラボレーションにおけるあらたな歴史を刻んだとの評価を受けている「ICONIC BY MISTAKE」。3つのグループが同じステージに立つ姿を見ることが難しいなどの希少性に加え、完成度の高い音楽とパフォーマンスによって、世界中から大きな反響を得ている。実際に「ICONIC BY MISTAKE」は、音源リリース前日（6月11日）に公開されたMVだけで、YouTubeトレンドワールドワイド・人気急上昇音楽チャートの1位を独占。“爆発的な話題性”と言っても過言ではないほど、グローバルファンから大きな注目を集めた。

さらに、音源リリース後はよりいっそう熱量が上昇。独特な美学的アプローチが盛り込まれたMVと、3つのグループのアイデンティティが込められた楽曲メッセージ、シスターフッド（姉妹のような絆）が好評を得て、瞬く間に話題となった。韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で披露されたパフォーマンス映像も、SNSを通じて急速に拡散。それぞれのグループの個性が際立つスタイリングと振り付けはもちろん、最後のコーラスパートで3組が集結して繰り広げる大規模なダンスと完璧にシンクロするパフォーマンスは、象徴的な（アイコニックな）シーンを完成させ、大きなインパクトを残した。

■3組のアーティスト＆レーベルが境界を越えて連携、相乗効果を実証

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボレーションプロジェクトは、HYBEの独立レーベルそれぞれの優れたクリエイティブ面が高く評価されたことでも注目されている。「ICONIC BY MISTAKE」のパフォーマンスはBELIFT LAB、ビジュアルクリエイティブはSOURCE MUSIC、A＆RはHYBE x Geffen Recordsが担当。各レーベルのクリエイティブにおける自律性と独立性は維持しつつ、HYBE MUSIC GROUPが戦略や運営に必要な包括的なサポートを提供した。

HYBEのマルチレーベル体制の強みが最大化され、アーティスト全員にポジティブな影響を与え、3つのグループのグローバルスーパーファンプラットフォーム、Weverseにおけるコミュニティ加入者数は、「ICONIC BY MISTAKE」リリース前と比較して合計12.7パーセント増加し、3組のコミュニティへの同時加入者数も5.23パーセント増加。各グループのファン層が相互に流入することによる相乗効果が確認された。特に、LE SSERAFIMとILLITのK-POP中心のファンダムに、KATSEYEの多様なリスナー層が合わさり、3つのグループの人気が全体的に拡大したと分析されている。

HYBEの関係者は「ダンスカバー動画やダンスチャレンジのリール動画などのUGC（User-Generated Content：ファンが自ら作成したコンテンツ）、初期の音源ストリーミング推移など、すべての指標がこれまでのグループごとの個別の成績を上回っている」と述べ、「アーティストとレーベルが境界を越えて連携し、世界中のファンに楽しんでもらうために準備したプレゼントのようなプロジェクトが、良い成果に繋がったことに感謝している。これからも3つのグループへの応援をよろしくお願いします」と伝えた。

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによる「ICONIC BY MISTAKE」は、強烈なビートと中毒性の高いサビが印象的なオルタナティブポップジャンルの楽曲。3つのグループそれぞれの個性が際立つダイナミックなパフォーマンスと、独特な美学的アプローチが盛り込まれたMVが世界中のファンから熱烈な反響を得ている。SNS上では、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEのメンバーたちが一緒に踊ったダンスチャレンジ動画や、ファンによるダンスカバー、チュートリアル動画などが多数投稿され、世界中で人気の拡大が加速している。

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

LE SSERAFIM × ILLIT × KATSEYE

DIGITAL SINGLE「ICONIC BY MISTAKE」

https://lik.lnk.to/iconic_jpPR

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/

KATSEYE OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/katseye/