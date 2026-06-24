Little Glee Monster、“大きな愛”をテーマにした渾身の最新曲「一輪」を特別アレンジで披露

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Little Glee Monsterが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。

■ピアノ、ストリングス、パーカッションでの特別アレンジで一発撮り

6月12日に公開された「Jupiter」に続いて、最新曲「一輪」を『THE FIRST TAKE』のための、ピアノ、ストリングス、パーカッションでの特別アレンジで一発撮りパフォーマンス。

今のLittle Glee Monsterが詰め込まれた、“大きな愛”をテーマにした渾身の一曲となっている。

『THE FIRST TAKE』第679回は、6月24日22時よりプレミア公開。

■Little Glee Monster コメント

この楽曲は今の6人のリトグリにとって大事な1曲であり、『THE FIRST TAKE』で歌わせていただいたことによって、より声やハーモニーというLittle Glee Monsterならではの魅力を届けられたかなと思います。

3年前からまたこうして、いろんな経験をして絆が芽生えた私たちだからこそ、届けられた「一輪」があったんじゃないかなと思います。

咲かせました。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/