Little Glee Monster、“大きな愛”をテーマにした渾身の最新曲「一輪」を特別アレンジで披露
Little Glee Monsterが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。
■ピアノ、ストリングス、パーカッションでの特別アレンジで一発撮り
6月12日に公開された「Jupiter」に続いて、最新曲「一輪」を『THE FIRST TAKE』のための、ピアノ、ストリングス、パーカッションでの特別アレンジで一発撮りパフォーマンス。
今のLittle Glee Monsterが詰め込まれた、“大きな愛”をテーマにした渾身の一曲となっている。
『THE FIRST TAKE』第679回は、6月24日22時よりプレミア公開。
■Little Glee Monster コメント
この楽曲は今の6人のリトグリにとって大事な1曲であり、『THE FIRST TAKE』で歌わせていただいたことによって、より声やハーモニーというLittle Glee Monsterならではの魅力を届けられたかなと思います。
3年前からまたこうして、いろんな経験をして絆が芽生えた私たちだからこそ、届けられた「一輪」があったんじゃないかなと思います。
咲かせました。
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/