「日経225ミニ」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万2033枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2033枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12033( 10033)
ソシエテジェネラル証券 8472( 8472)
SBI証券 14006( 5738)
バークレイズ証券 5610( 5610)
楽天証券 5040( 1746)
インタラクティブ証券 1626( 1626)
フィリップ証券 689( 689)
松井証券 598( 598)
ゴールドマン証券 588( 588)
マネックス証券 491( 491)
JPモルガン証券 293( 293)
三菱UFJeスマート 502( 274)
三田証券 100( 100)
日産証券 89( 89)
ドイツ証券 25( 25)
光世証券 20( 20)
BNPパリバ証券 13( 13)
野村証券 7( 7)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 424( 424)
楽天証券 381( 281)
ABNクリアリン証券 229( 229)
フィリップ証券 185( 185)
マネックス証券 142( 142)
SBI証券 193( 83)
松井証券 68( 68)
JPモルガン証券 42( 42)
三菱UFJeスマート 50( 28)
ドイツ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 6( 6)
日産証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 261800( 261800)
ソシエテジェネラル証券 142651( 142651)
バークレイズ証券 102954( 102954)
SBI証券 113353( 48045)
楽天証券 71341( 37209)
松井証券 29627( 29627)
日産証券 10097( 10097)
三菱UFJeスマート 15091( 8115)
サスケハナ・ホンコン 7930( 7930)
マネックス証券 7452( 7452)
ゴールドマン証券 7422( 7358)
モルガンMUFG証券 4064( 4050)
みずほ証券 3509( 3509)
フィリップ証券 3315( 3315)
インタラクティブ証券 3061( 3061)
UBS証券 3029( 3029)
JPモルガン証券 2784( 2784)
ビーオブエー証券 2435( 2435)
BNPパリバ証券 1510( 1510)
野村証券 1443( 1443)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12033( 10033)
ソシエテジェネラル証券 8472( 8472)
SBI証券 14006( 5738)
バークレイズ証券 5610( 5610)
楽天証券 5040( 1746)
インタラクティブ証券 1626( 1626)
フィリップ証券 689( 689)
松井証券 598( 598)
ゴールドマン証券 588( 588)
マネックス証券 491( 491)
JPモルガン証券 293( 293)
三菱UFJeスマート 502( 274)
三田証券 100( 100)
日産証券 89( 89)
ドイツ証券 25( 25)
光世証券 20( 20)
BNPパリバ証券 13( 13)
野村証券 7( 7)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 424( 424)
楽天証券 381( 281)
ABNクリアリン証券 229( 229)
フィリップ証券 185( 185)
マネックス証券 142( 142)
SBI証券 193( 83)
松井証券 68( 68)
JPモルガン証券 42( 42)
三菱UFJeスマート 50( 28)
ドイツ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 6( 6)
日産証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 261800( 261800)
ソシエテジェネラル証券 142651( 142651)
バークレイズ証券 102954( 102954)
SBI証券 113353( 48045)
楽天証券 71341( 37209)
松井証券 29627( 29627)
日産証券 10097( 10097)
三菱UFJeスマート 15091( 8115)
サスケハナ・ホンコン 7930( 7930)
マネックス証券 7452( 7452)
ゴールドマン証券 7422( 7358)
モルガンMUFG証券 4064( 4050)
みずほ証券 3509( 3509)
フィリップ証券 3315( 3315)
インタラクティブ証券 3061( 3061)
UBS証券 3029( 3029)
JPモルガン証券 2784( 2784)
ビーオブエー証券 2435( 2435)
BNPパリバ証券 1510( 1510)
野村証券 1443( 1443)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース