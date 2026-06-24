「日経225ミニ」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万8475枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8475枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18475( 17475)
バークレイズ証券 9643( 9643)
ソシエテジェネラル証券 7408( 7408)
SBI証券 10923( 3763)
楽天証券 5255( 1453)
ゴールドマン証券 892( 892)
マネックス証券 758( 758)
フィリップ証券 607( 607)
インタラクティブ証券 587( 587)
松井証券 567( 567)
三菱UFJeスマート 578( 276)
JPモルガン証券 133( 133)
日産証券 130( 130)
三田証券 120( 120)
ドイツ証券 38( 38)
ビーオブエー証券 1020( 20)
野村証券 14( 14)
BNPパリバ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
立花証券 5( 5)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 170( 170)
ABNクリアリン証券 110( 110)
フィリップ証券 78( 78)
SBI証券 256( 74)
松井証券 26( 26)
楽天証券 41( 25)
JPモルガン証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 16( 14)
マネックス証券 14( 14)
ドイツ証券 11( 11)
インタラクティブ証券 9( 9)
豊証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 341167( 341166)
ソシエテジェネラル証券 197750( 197749)
バークレイズ証券 132799( 132799)
SBI証券 102520( 56694)
楽天証券 50974( 29408)
松井証券 27272( 27272)
日産証券 25947( 25947)
サスケハナ・ホンコン 19118( 19118)
JPモルガン証券 13785( 13785)
モルガンMUFG証券 12172( 12172)
三菱UFJeスマート 17332( 10248)
ビーオブエー証券 8120( 8120)
ゴールドマン証券 8232( 8090)
インタラクティブ証券 7086( 7086)
マネックス証券 5991( 5991)
BNPパリバ証券 5793( 5793)
野村証券 5940( 5640)
SMBC日興証券 4378( 4378)
みずほ証券 4229( 4059)
フィリップ証券 3630( 3630)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18475( 17475)
バークレイズ証券 9643( 9643)
ソシエテジェネラル証券 7408( 7408)
SBI証券 10923( 3763)
楽天証券 5255( 1453)
ゴールドマン証券 892( 892)
マネックス証券 758( 758)
フィリップ証券 607( 607)
インタラクティブ証券 587( 587)
松井証券 567( 567)
三菱UFJeスマート 578( 276)
JPモルガン証券 133( 133)
日産証券 130( 130)
三田証券 120( 120)
ドイツ証券 38( 38)
ビーオブエー証券 1020( 20)
野村証券 14( 14)
BNPパリバ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
立花証券 5( 5)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 170( 170)
ABNクリアリン証券 110( 110)
フィリップ証券 78( 78)
SBI証券 256( 74)
松井証券 26( 26)
楽天証券 41( 25)
JPモルガン証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 16( 14)
マネックス証券 14( 14)
ドイツ証券 11( 11)
インタラクティブ証券 9( 9)
豊証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 341167( 341166)
ソシエテジェネラル証券 197750( 197749)
バークレイズ証券 132799( 132799)
SBI証券 102520( 56694)
楽天証券 50974( 29408)
松井証券 27272( 27272)
日産証券 25947( 25947)
サスケハナ・ホンコン 19118( 19118)
JPモルガン証券 13785( 13785)
モルガンMUFG証券 12172( 12172)
三菱UFJeスマート 17332( 10248)
ビーオブエー証券 8120( 8120)
ゴールドマン証券 8232( 8090)
インタラクティブ証券 7086( 7086)
マネックス証券 5991( 5991)
BNPパリバ証券 5793( 5793)
野村証券 5940( 5640)
SMBC日興証券 4378( 4378)
みずほ証券 4229( 4059)
フィリップ証券 3630( 3630)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース