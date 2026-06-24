「TOPIX先物」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万8922枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8922枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18922( 18803)
ソシエテジェネラル証券 19250( 18550)
バークレイズ証券 17499( 17499)
モルガンMUFG証券 8509( 4779)
JPモルガン証券 5913( 4598)
ゴールドマン証券 5842( 3151)
野村証券 3553( 3113)
サスケハナ・ホンコン 2224( 2224)
ビーオブエー証券 2021( 1980)
みずほ証券 3911( 1530)
シティグループ証券 3537( 1133)
日産証券 1086( 1086)
UBS証券 788( 788)
HSBC証券 741( 741)
BNPパリバ証券 1224( 622)
SMBC日興証券 886( 536)
大和証券 795( 382)
SBI証券 795( 353)
ドイツ証券 329( 329)
広田証券 230( 230)
三菱UFJ証券 200( 0)
三菱UFJeスマート 16( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18922( 18803)
ソシエテジェネラル証券 19250( 18550)
バークレイズ証券 17499( 17499)
モルガンMUFG証券 8509( 4779)
JPモルガン証券 5913( 4598)
ゴールドマン証券 5842( 3151)
野村証券 3553( 3113)
サスケハナ・ホンコン 2224( 2224)
ビーオブエー証券 2021( 1980)
みずほ証券 3911( 1530)
シティグループ証券 3537( 1133)
日産証券 1086( 1086)
UBS証券 788( 788)
HSBC証券 741( 741)
BNPパリバ証券 1224( 622)
SMBC日興証券 886( 536)
大和証券 795( 382)
SBI証券 795( 353)
ドイツ証券 329( 329)
広田証券 230( 230)
三菱UFJ証券 200( 0)
三菱UFJeスマート 16( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース