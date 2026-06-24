「日経225先物」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万2593枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月24日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2593枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22593( 19939)
バークレイズ証券 14393( 13734)
ソシエテジェネラル証券 13735( 13358)
サスケハナ・ホンコン 2862( 2692)
モルガンMUFG証券 5171( 2544)
ゴールドマン証券 2630( 2310)
JPモルガン証券 2433( 2077)
SBI証券 4003( 1962)
野村証券 4905( 1644)
日産証券 1418( 1418)
シティグループ証券 3460( 1338)
松井証券 1207( 1207)
みずほ証券 1701( 1004)
ビーオブエー証券 1908( 879)
ドイツ証券 838( 838)
三菱UFJ証券 884( 811)
BNPパリバ証券 1899( 657)
楽天証券 1152( 648)
インタラクティブ証券 637( 637)
UBS証券 552( 395)
SMBC日興証券 416( 0)
大和証券 380( 0)
三菱UFJeスマート 108( 0)
岡三証券 59( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 261( 161)
ソシエテジェネラル証券 127( 127)
SBI証券 34( 26)
松井証券 13( 13)
JPモルガン証券 9( 9)
バークレイズ証券 607( 7)
日産証券 6( 6)
楽天証券 8( 4)
フィリップ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 600( 0)
野村証券 200( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22593( 19939)
バークレイズ証券 14393( 13734)
ソシエテジェネラル証券 13735( 13358)
サスケハナ・ホンコン 2862( 2692)
モルガンMUFG証券 5171( 2544)
ゴールドマン証券 2630( 2310)
JPモルガン証券 2433( 2077)
SBI証券 4003( 1962)
野村証券 4905( 1644)
日産証券 1418( 1418)
シティグループ証券 3460( 1338)
松井証券 1207( 1207)
みずほ証券 1701( 1004)
ビーオブエー証券 1908( 879)
ドイツ証券 838( 838)
三菱UFJ証券 884( 811)
BNPパリバ証券 1899( 657)
楽天証券 1152( 648)
インタラクティブ証券 637( 637)
UBS証券 552( 395)
SMBC日興証券 416( 0)
大和証券 380( 0)
三菱UFJeスマート 108( 0)
岡三証券 59( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 261( 161)
ソシエテジェネラル証券 127( 127)
SBI証券 34( 26)
松井証券 13( 13)
JPモルガン証券 9( 9)
バークレイズ証券 607( 7)
日産証券 6( 6)
楽天証券 8( 4)
フィリップ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 600( 0)
野村証券 200( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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