ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ターゲットフィールドでのツインズ戦に今季13度目の登板予定。指揮官のデーブ・ロバーツ監督は、二刀流での起用を明言。6月好調の打撃で自身を援する2試合ぶりの18号アーチは飛び出すか。

■左ひざの状態は……

相手先発は、メジャー6年目のジョー・ライアン投手。2021年にメジャー昇格を果たし、翌年からツインズのローテーションに定着。昨季まで3度の2桁勝利を記録するなど、安定感のある投球が魅力。球持ちの良いフォームから繰り出される平均93.3マイルのフォーシームと、大きなスイーパーが武器のエース右腕で、左打者にはスプリットも織り交ぜる。今季は16先発で5勝3敗、防御率2.99の好成績を残している。

大谷はライアンと通算5打席対戦し、5打数1安打2三振。12日（同13日）の試合で左ひざを負傷して以来、慎重な起用が続いた中で迎える今季13試合目のマウンド。自身を援護する2試合ぶりの一発で、今季8勝目を掴めるか。

■試合情報

ドジャースvs.ツインズ

試合開始：日本時間6月25日（木）8時40分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3