GiGOのたい焼き「大粒納豆」8年ぶり復活 納豆1パック分入りの衝撃作
たい焼きの中から、あんこではなく納豆が出てくる？ そんなインパクト抜群の商品が、8年ぶりに帰ってきます。
GiGOのたい焼きは7月4日から26日まで、納豆メーカー・内藤食品工業とコラボした『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』（税込300円）を数量限定で復刻販売します。
2018年の販売時には連日完売したという、話題性も“粘り”もたっぷりな一品です。
『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』は、2018年にX（旧Twitter）の企画で誕生した、納豆メーカー「内藤食品工業」とのコラボ商品。
餡に使われているのは同ブランドの代表的な商品「おらが街」。北海道産大豆100％を使用し、第15回全国納豆鑑評会で「最優秀賞」を受賞した人気の納豆が、1パック分たっぷり使用されています。
販売する対象店舗は下記の8店舗です。
・GiGOココノススキノ
・GiGOのたい焼き秋葉原5号館
・GiGOのたい焼き総本店
・GiGOのたい焼き渋谷
・GiGOのたい焼きイオンモールむさし村山
・GiGOのたい焼き ららぽーとTOKYO-BAY
・GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま
・GiGOのたい焼きヨドバシ博多
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