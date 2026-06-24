GiGOのたい焼き「大粒納豆」8年ぶり復活　納豆1パック分入りの衝撃作

たい焼きの中から、あんこではなく納豆が出てくる？ そんなインパクト抜群の商品が、8年ぶりに帰ってきます。

GiGOのたい焼きは7月4日から26日まで、納豆メーカー・内藤食品工業とコラボした『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』（税込300円）を数量限定で復刻販売します。

2018年の販売時には連日完売したという、話題性も“粘り”もたっぷりな一品です。

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『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』は、2018年にX（旧Twitter）の企画で誕生した、納豆メーカー「内藤食品工業」とのコラボ商品。

餡に使われているのは同ブランドの代表的な商品「おらが街」。北海道産大豆100％を使用し、第15回全国納豆鑑評会で「最優秀賞」を受賞した人気の納豆が、1パック分たっぷり使用されています。

販売する対象店舗は下記の8店舗です。

・GiGOココノススキノ

・GiGOのたい焼き秋葉原5号館

・GiGOのたい焼き総本店

・GiGOのたい焼き渋谷

・GiGOのたい焼きイオンモールむさし村山

・GiGOのたい焼き ららぽーとTOKYO-BAY

・GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま

・GiGOのたい焼きヨドバシ博多

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Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062406.html