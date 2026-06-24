プロ野球のファーム・リーグは24日、交流戦のソフトバンク―巨人戦、（タマホームスタジアム筑後）、阪神―オイシックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）が雨天中止。ナイター試合を含めて5試合が行われた。

ハヤテは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に延長10回、3―1で勝利。先発・代木が9回6安打1失点（自責0）で6勝目（5敗）を挙げた。仲村が6回に2号ソロ。楽天先発・コントレラスは7回2安打1失点。ドラフト3位・繁永（中大）が2安打を放った。

DeNAはヤクルト戦（戸田）に3―1。先発・深沢が6回4安打1失点で5勝目、4番手の小園が1回無安打無失点で2セーブ目（2勝）をマークした。井上朋が2安打2打点、新加入のエンカーナシオンが2安打。ヤクルト先発のドラフト4位・増居（トヨタ自動車）は5回4安打2失点で2敗目（1勝）。育成選手の根岸が5回に1号ソロ、鈴木叶が2安打。

日本ハムは広島戦（鎌ケ谷）に8―7で逆転勝ち。先発・有原は5回7安打5失点（自責4）で、2番手・浅利が2回3安打2奪三振2失点で1勝目（1敗）。有薗が初回に先制3号2ラン、宮崎が2安打1打点、郡司が2安打。広島先発・斉藤優は3回5安打4奪三振で5失点（自責2）。仲田が2安打3打点、田村と育成ドラフト2位・岸本（四国・徳島）が2安打1打点をマークした。

オリックスは西武戦（カーミニークフィールド）で毎回の17安打を放って4―1。先発・宮国は4回3安打4奪三振無失点で、2番手・山岡が2回2安打無失点で2勝目（6敗）を挙げた。森友と堀が3安打1打点、内藤が2安打1打点。西武先発・杉山は5回11安打4失点（自責2）で4敗目（6勝）。牧野が9回の1号ソロなど2安打、外崎が3安打。